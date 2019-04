“The World of Italo” Rota Salvatore Ferragamo boutique / Milano

“The World of Italo Rota” è̀ un viaggio nel tempo e nello spazio tra parole e oggetti in un “presente estremo”, teorizzato dall’architetto milanese. Un’esperienza unica alla scoperta di un classico futuro del design contemporaneo. Una riflessione su come, in tempi caratterizzati da un’infinita produzione e consumo, vi sia il bisogno di fermarsi e di pensare, creando situazioni di incontro non legate alle mode passeggere o alla produzione di massa. In mostra i pezzi storici di Rota, prototipi e creazioni uniche, memorabilia, teche del tempo – come le Stanze di Freud presentate alla Biennale di Architettura di Venezia – e rarissimi libri della sua immensa collezione personale, in conversazione con l’universo stilistico e lifestyle di Salvatore Ferragamo. Ancora, disegni che si trasformano in cubi di plexiglass e invenzioni speciali come Il Cestino di Caravaggio, reinventato da Rota.

“The World of Italo Rota” è anche un pamphlet in edizione limitata prodotto da Flash Art per l’occasione, con testi, immagini e disegni a cura di Italo Rota, Gea Politi e Cristiano Seganfreddo.