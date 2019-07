Alcuni giorni fa i miei referenti di cultura futuribile, Gea e Cristiano, cercavano di spiegarmi che a breve tutti i romanzi del mondo saranno digitalizzati per formare la più grande biblioteca universale, il cuore e il cervello della sapienza di tutti i tempi, con milioni, forse miliardi di titoli (realizzando infine il sogno di Tolomeo, che con la sua Biblioteca di Alessandria di Egitto volendo raccogliere tutta la sapienza del mondo, riuscì a mettere insieme i 500 mila rotoli sino ad allora conosciuti) e attraverso un algoritmo il computer potrebbe sfornare un romanzo straordinario che sarebbe la sintesi e il meglio di tutti i romanzi del mondo. E cambiando algoritmo tu puoi ottenere romanzi storici, psicologici, filosofici, d’amore, di fantascienza, e ovviamente romanzi erotici (ma volendo anche pornografici), al cui confronto quelli di Henry Miller faranno ridere i bambini. E la poesia (o la raccolta) più bella di tutti i tempi. Lo stesso potrebbe accadere con l’arte, la fotografia, la scultura, la filosofia, ecc.

E per sbalordirmi ancora di più, Gea e Cristiano mi hanno fornito un link come esempio di una mutazione in corso che però ha già ottenuto ottimi risultati: il trio francese Obvious (Dupré, Fautrel, Vernier: uno studente di intelligenza artificiale e due laureati in finanza), che ha archiviato in un algoritmo 15.000 dipinti, realizzati tra il XIV e il XX secolo ottenendo un dipinto (forse anche interessante) che vagamente ricorda un’opera del tardo Rinascimento, con richiami agli olandesi del XVII secolo. Il quadro, pensate un po’, è stato battuto da Christie’s a New York, per 432.000 dollari. Partendo da una stima di 7-10 mila dollari. E allorché saranno inseriti in un algoritmo anche i milioni e milioni di opere contemporanee, gestite da persone esperte (i tre ragazzi erano totalmente a digiuno di arte), si potranno ottenere incredibili quadri astratti, figurativi, surrealisti, paesaggi montani o campestri. Interni o nature morte. Un sogno o un incubo, penso. Se i tempi di digitalizzazione si abbrevieranno anche io potrei scrivere (per modo di dire) il romanzo che ho sempre sognato, la poesia d’amore più bella anche di tutti i lirici greci o di Petrarca e realizzare il quadro della mia vita. Basta saper dare l’input giusto al computer attraverso l’algoritmo. Un miracolo.

Ma poi riflettendo sul mio maldestro approccio alla tecnologia e non sapendo bene cosa sia un algoritmo, ho capito che ci sarà sempre qualcuno più bravo di me con gli algoritmi che realizzerà un romanzo migliore, una poesia più bella, il quadro più straordinario, la foto più originale. Allora siamo ancora daccapo. Il più bravo, e non io, emergerà. Come quasi sempre è avvenuto sino ad ora nella vita. Dunque il mio romanzo invece che nel cassetto, resterà sepolto nel cervellone del computer o meglio resterà un misterioso algoritmo. Ma intanto qualcuno ha già dato inizio ad una nuova era della cultura e dell’arte. Buona fortuna a chi riuscirà a viverla e a gestirla e magari anche a goderla.