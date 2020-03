L’inesauribile fascino del display

Flash Art Podcast introduzione

È un immaginario a portata di mano, aperto al pubblico, eppure inviolabile e intangibile. Con una vasta parete trasparente che lo affaccia sul mondo e, al tempo stesso, dal mondo lo protegge, lo separa e lo strania. Rendendo quantomai attraenti e ineludibili i contenuti raccolti insieme e allestiti al suo interno. Merci che interagiscono con fondali, quinte e oggetti di scena per dare vita a ricercate trame spaziali e narrative, tranche de vie ricostruite nei dettagli, composizioni altrimenti astratte, surreali, metafisiche.

Nata per esaltare il fascino e la desiderabilità dei prodotti, l’arte del display ha improntato il tempo nell’arco di oltre due secoli. Trasformando la vetrina in un potente e irrinunciabile richiamo commerciale. Una mise en scene merceologica che ha contaminato numerosi altri spazi e format, la pagina cartacea e quella digitale, le fotografie, le illustrazioni e il concept grafico di copertine, redazionali e pubblicità, i packaging e la comunicazione di moda e cosmesi, ma anche quelle di design, architettura, arredamento o altri beni di lusso, non senza affascinare gli artisti e informare la concezione di svariate opere moderne e contemporanee.

Palcoscenico di brand, costumi e consumi – non di rado firmato da modi connotati e codificati di disporre manichini e modelli, di allestire tessuti, accessori, gioielli e bijoux, di contestualizzare arredi, oggetti straordinari e nuovi prodotti – ha affermato e distinto professionisti sempre più accreditati, geniali e visionari, assunti in esclusiva da importanti department store e boutique monomarca, per valorizzarne e diffonderne l’identità e instaurare un dialogo con il pubblico della strada, inevitabilmente sedotto e attratto dall’originalità e dalla magia di strutture espositive ad hoc. Sostegni antropomorfi, zoomorfi, fitomorfi, ma anche espositori astratti, schematici, geometrici, concepiti a esatta misura di abiti, cappelli, borsette, scarpe o guanti, e contestualizzati secondo criteri sempre diversi nei quadri tridimensionali di shop o store window viepiù complessi, grandiosi, preziosi. E di crescente successo nel contesto internazionale di un mercato sempre più attento all’impatto visivo e all’attrattiva di beni superflui, costosi e alla moda.