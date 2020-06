DEMO moving image festival presenta Contagio, la sua prima edizione online

DEMO / Contagio è un festival di immagine in movimento che si propone di affrontare il tema del Contagio attraverso una serie di lavori di ricercatori e artisti dell’immagine in movimento. Prendendo l’attuale crisi sanitaria come punto di partenza per una riflessione più ampia, la nozione di Contagio viene esplorata come categoria politica ed estetica. Una serie di film, progetti speciali e pubblicazioni saranno presentati su una piattaforma online, sulla quale i vari lavori verrano disposti secondo un ordine costellativo.

L’incredibile velocità con cui l’epidemia Covid-19 si é diffusa su scala globale, con il suo impatto devastante, ha rivelato l’assoluta connessione che lega le vite dell’intera popolazione umana, oltre alla sua completa assimilazione all’ambiente circostante. Le distinzioni fondamentali su cui l’attuale ordine politico è fondato – confini nazionali, differenze socio-culturali e persino la separazione tra umani e altre specie animali – appaiono perciò come mere finzioni. Un sistema finora considerato saldamente fondato è stato rivelato in tutta la sua vulnerabilità.

Oltre ad essere la modalità secondo la quale i virus proliferano, il contagio si manifesta perciò come la reale dimensione di coesistenza umana; una dimensione che attraversa confini ritenti invalicabili e si dispiega mediante propagazione, piuttosto che progressione lineare. Da questa nuova prospettiva, elementi dell’attività umana solitamente inquadrati in categorie chiaramente definite – codici di comunicazione, sistemi di pensiero e modelli di comportamento – appaiono essere il risultato di un costante processo di contaminazione, perciò impossibile da contenere in un luogo limitato nel tempo e nello spazio,

Una realtà configurata come una rete di enti interdipendenti tra loro mette inevitabilmente in questione la pretesa umana di occupare una posizione privilegiata nel cosmo. Non c’è nessuna possibilità di stabilire una gerarchia ontologica all’interno di una tale rete, dato che l’esistenza di ogni ente è interamente determinata dalla presenza di un numero infinito di altri enti. Questa è ormai diventata una condizione che non può piú essere ignorata. Ridefinire la nostra relazione con ciò che ci circonda, riconoscendo la nostra intrinseca vulnerabilità e assoluta dipendenza da una moltitudine di agenti umani e non-umani, è pertanto necessario che divenga il principio del nostro agire politico.

Programma

Film

15 – 19 Giugno: Ana Vaz and Tristan Bera, A Film, Reclaimed

20 – 24 Giugno: Jenna Sutela, Holobiont

25 – 29 Giugno: Zoe Williams, Sunday Fantasy

30 Giugno – 4 Luglio: Emilia Tapprest, Sonzai Zone

5 – 9 Luglio: Everlane Morales, Pattaki

10 – 14 Luglio: Karrabing Film Collective, The Mermaids

15 – 19 Luglio: Patrick Staff, Killer Weed

20 – 24 Luglio: Arjuna Neuman and Denise Ferreira da Silva, 4 Waters

Progetti Speciali

15 Giugno – 4 Luglio: Invernomuto, BLACK MED. Chapter V

5 – 24 Luglio: AUDINT and Anna Engelhardt, Protocols of Immanent Conflicts