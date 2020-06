Fondazione Antonio dalle Nogare presenta Siluetas – Corpi in movimento, un percorso guidato speciale all’interno della collezione

Siluetas: Corpi in movimento è il secondo di tre appuntamenti che si avvicendano tra giugno e agosto 2020, per presentare la collezione di Antonio Dalle Nogare. Questa trilogia mostrerà, in modo lineare ma non necessariamente cronologico, come nascono le opere degli artisti esposti in collezione, guardando alle stesse tematiche da diverse angolazioni e rispecchiando la società del proprio tempo.

Se il primo capitolo della Summer series era dedicato alla nascita dell’arte concettuale prendendo in esame tre opere di Robert Barry appartenenti alla collezione Antonio Dalle Nogare, il secondo capitolo è dedicato agli artisti che hanno le loro radici nel concettuale, ma che nel corso del tempo hanno preso la propria strada: il corpo – quello dell’artista o dello spettatore – diventa il centro della pratica artistica. Si parlerà di performance, fotografia, danza e happening. Da Ana Mendieta a Charles Atlas, vedremo come cambia l’uso del corpo umano nelle opere della collezione Antonio Dalle Nogare dagli anni Settanta ad oggi.

Subito dopo la visita guidata verrà proiettato il film Mapplethorpe – Look at the pictures che riprenderà le tematiche trattate durante il percorso. Il film andrà in riproduzione fino alle ore 18.00. Per chi non potesse recarsi alla Fondazione, il film sarà disponibile online tramite il sito web.