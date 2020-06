Fondazione ICA Milano e the classroom aprono le iscrizioni per the classroom #7, il seminario d’arte dedicato al tema della Metamorfosi

Fondazione ICA Milano e the classroom collaborano al settimo episodio del progetto di classi d’arte avviato nel 2016 dal centro d’arte ed educazione diretto da Paola Nicolin. Insieme presentano the classroom #7, classe dedicata al tema della Metamorfosi e condotta dal filosofo Emanuele Coccia e dall’artista Luca Trevisani.

Il nuovo appuntamento formativo, che avrebbe dovuto tenersi negli spazi di ICA Milano, si svolgerà da lunedì 29 giugno a giovedì 2 luglio 2020 secondo una modalità che coniuga interazione online e attività all’aperto, lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Il seminario, in lingua inglese, è riservato a un massimo di 25 partecipanti.

In un continuo gioco di rimandi tra scienza e arte, enigmi e liquidità, esseri umani e mondo naturale, la classe affronterà il tema della Metamorfosi attraverso il libero fluire della pratica artistica di Luca Trevisani e del pensiero di Emanuele Coccia, da sempre interessato alla fascinazione del mondo naturale e della genesi del vivente come unità.

Concepito secondo la metodologia di the classroom, il corso prevede una serie di incontri con i docenti, momenti di riflessione e confronto accompagnati da esercitazioni e discussioni finali, e si svolgerà attraverso momenti di interazione online e di lezione all’aperto che si terrà a Milano, riflettendo lo storico tema del giardino come luogo ideale di apprendimento e formazione.

Gli argomenti delle lezioni assumeranno forma fisica grazie alla realizzazione di un syllabus da parte dei docenti, costituito da opere, testi e riferimenti bibliografici che racchiuderanno il cuore del corso stesso e le riflessioni emerse.

In un momento storico caratterizzato dalla chiusura fisica delle scuole di ogni tipo e il necessario adattamento di studenti, insegnanti e famiglie a nuove modalità di formazione a distanza, ICA Milano e the classroom con l’avvio della settima classe riattualizzano il discorso sull’educazione alle arti inserendosi nell’attuale fase di analisi e ripensamento di metodologie di produzione dei contenuti e di trasmissione dei saperi e delle stesse professionalità coinvolte.

