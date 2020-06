Per intervenire, controbattere o esprimere una propria opinione scrivere a giancarlo@flashartonline.com massimo 15 righe.

La biografia e la vita di Nanda Vigo sono state ingiustamente oscurate da quelle di Piero Manzoni. Ed è ingiusto. Si conobbero giovanissimi, lei mi pare avesse diciannove anni, Piero ventidue. Ma fu un legame amoroso generoso e tumultuoso, per la gelosia e l’alcolismo inarrestabile di Pierino (come lei lo chiamava) e per alcune libertà di donna emancipata di Nanda. Nanda cercò in tutti i modi di allontanarlo dal vino, ma tutto fu inutile. Mi pare che per costringerlo a non bere, ruppe il rapporto con lui addirittura per qualche mese. Poi il comune destino per la creatività e il grande amore, che li tenne uniti sino alla morte di lui, li ricongiunse sempre (anche se Piero, secondo quanto scritto nei Diari di Nanda, non disdegnava qualche rapporto occasionale con prostitute). Nanda me ne parlava disperata e piangente mentre realizzava, per Piero, un bellissimo e perfetto Achrome. E lui, Piero, felice delle sue sbronze, si disinteressava quasi al lavoro. Ma era logico parché troppo spesso in preda all’alcol. I pochi amici o conoscenti ancora in vita possono testimoniarlo. Piero era un alcolista irrecuperabile (per la qual ragione è morto, per una cirrosi epatica a 29 anni, nella notte del 6 febbraio 1963, tra le braccia di Nanda, sola e disperata, e che invece il mattino dopo fu immediatamente allontanata dalla riconoscente famiglia Manzoni). Ma quando aveva sprazzi di lucidità, in lui subentrava una follia creativa inarrestabile. Un grande immenso fuoco di artificio, che illuminava tutti. Non ho mai conosciuto nessun artista così disperatamente ossessionato e convinto dal proprio lavoro. Ma lui era vittima dell’idea, non dalla sua realizzazione. Per lui l’idea era la realizzazione. Un po’ come tutti i grandi artisti che ho conosciuto. Visitandolo ad un mese di distanza nel suo studio di via Fiori Chiari 16, vedo appesa al muro la stessa opera del mese precedente. Non hai lavorato chiedo? Ma sino a che non vendo quell’opera (un quadro con le michette dipinte di bianco, nato come ritratto del proprio fornaio) perché devo produrne altre? Mi occuperebbero solo spazio. In studio (relativamente piccolo) lavorava poco, ma dentro era una tempesta di fuoco, mi chiedevo se l’alcol svolgesse un ruolo in questa sua lacerante creatività? macerato dai suoi dubbi e interrogativi intellettuali ma sostenuto anche da grandi certezze. Anche se ne parlava raramente. E poi parlarne a chi? Alla proprietaria del Jamaica, dove trascorreva più tempo che a studio, al suo amico Maschera o al tipografo o al vigile urbano, suoi amici abituali e di bar con cui consumava le sue sbronze? O al silenzioso e pensieroso e mai presente Enrico Castellani? A cui comunque comunicava le sue angosce e intuizioni. Pierino era ossessionato dal confronto con Yves Klein, di cui pare subì alcuni giudizi non proprio positivi, in occasione della mostra del francese alla galleria Apollinaire, di Guido Le Noci. E questo giudizio lo segnò per sempre. Cercò di incontrare Yves Klein in ogni modo, ma sembra che Yves lo evitasse e non si incontrarono mai.

Nanda Vigo e Piero Manzoni: chi ha dato a chi?

Invece ne parlava con Nanda, la sola interlocutrice affidabile e paziente di quei momenti. E credo che Nanda Vigo abbia avuto una forte influenza intellettuale su Piero. La Nanda, architetto, con percorsi di studi brillanti a Ginevra e negli USA, era più colta di Piero e forse anche più creativa. Era incuriosita anche dalla nuova letteratura americana (Kerouac, Ferlinghetti, ecc.), il cui interesse spesso condivideva con l’altra Nanda, la Pivano, la quale però era un po’ gelosa della Vigo e tenne sempre Ettore Sottsass, suo marito, un po’ birichino, a debita distanza. Di Nanda Vigo stavo leggendo una splendida recente autobiografia (con una bellissima introduzione di Carmelo Strano, a cui credo vadano molti meriti anche dello splendido libro) quando la pubblicazione, sommersa incidentalmente da altri libri, mi è scomparsa dalla vista. E la sto cercando disperatamente. Ma quando sei sommerso dalla carta, anziché cercare, ti conviene comperare nuovamente il libro. Come spesso ho fatto. Volevo capire dove iniziava il lavoro di Piero Manzoni e dove finiva quello di Nanda Vigo. Ora mi dedicherò ai diari di Piero, se non saranno troppo manipolati, perché ormai forze oscure dominano il lavoro e la vita di Piero Manzoni. Per opportunismo commerciale e maschilismo, non si è mai analizzata la figura di Piero e Nanda insieme, per capire chi ha dato a chi. La mia sensazione e leggendo la sua autobiografia che mi è scomparsa dalle mani, è che nel lavoro di Piero ci siano tante, ma proprio tante intuizioni e sollecitazioni di Nanda Vigo. Infatti Nanda, a differenza di Piero, più legato ai tavoli del bar Jamaica che ai contatti internazionali, girava il mondo e conosceva personaggi speciali portando in Italia idee innovatrici. A Milano invece fu famosa la sua amicizia e relazione sentimentale e intellettuale con Lucio Fontana, (fu lui a presentarla a Piero, di cui, pare si innamorò perdutamente a prima vista).

I rapporti tra Lucio Fontana e Nanda Vigo

E pare che Piero, venuto a conoscenza del rapporto tra Nanda e Lucio, loro grande amico e supporter, fosse un po’ geloso ma lasciava perdere. Una volta Fontana, in una intervista, mi confessò che l’ispirazione per i suoi tagli, gliela aveva data proprio Nanda Vigo. La vagina di Nanda mi rispose. Usando un altro termine più corrente, ovviamente.

Certamente Nanda Vigo ha collaborato con Piero Manzoni per i suoi Achromes. Non so se l’dea sia stata sua o di Piero, ma certamente Nanda ne ha realizzati molti. E forse anche di più. E pare che i più belli siano proprio quelli di Nanda, architetto, con maggiore manualità di Piero, il quale era in possesso di una grande velocità mentale e di illuminazioni ma era preda di una grande pigrizia fisica. Non conosco bene invece il contributo di Nanda nelle opere più concettuali di Piero, come la Merda d’artista, Lo zoccolo (o base) del mondo, la Linea infinita, il Fiato d’artista, ecc. Cioè il vero lavoro a cui Piero teneva maggiormente, snobbando gli Achromes che invece, pur essendo opera minore, lo hanno reso famoso nel mondo (il momocromo era nell’aria, soprattutto nella cultura tedesca). È possibile che La merda d’artista o la Linea infinita siano il frutto vero e più profondo della ricerca di Piero in voga quegli anni (tanto per confermare il suo imprimatur, una sera, ospiti in casa di amici, Piero defecò accanto al water, con grande scandalo e divertimento dei presenti). Non dimentichiamo ricerche similari di Ben Vautier e Yves Klein. Poiché Nanda era più razionale, la vedrei più portata verso gli Achromes. Ma Nanda era anche stranamente sottomessa a Piero. Nessuno potrebbe crederci, visto il carattere indipendente e bizzoso di Nanda. Ma leggete i suoi diari e capirete la mia sorpresa. Piero la insultava, la maltrattava, la nascondeva ai colleghi, negava a tutti che anche lei fosse un’artista, non permetteva mai che esponesse con lei, ma lei sempre vicina e incredibilmente sottomessa e affettuosa. E anche abbastanza fedele. I miracoli dell’amore. Anche se una volta, Nanda durante un litigio, con una forbice lo colpì violentemente ad un braccio, ferendolo seriamente per cui Piero dovette correre in un ospedale olandese e tenere per alcune settimane il braccio al collo.

Piero diceva. Io nell’arte, Nanda in cucina

Chi è dunque Nanda Vigo artista? Certo, la sua liaison con Piero Manzoni l’ha oscurata e confinata nel design e in alcuni progetti di architettura. Piero diceva, da bravo nobiluomo gretto e maschilista: io nell’arte, Nanda in cucina (Ndr: dai suoi Diari). Ma Nanda, donna intelligente ed emancipata, non se ne stava con le mani in mano e seppure in disparte, discretamente, senza troppo rumore, si faceva i suoi affari (anche sentimentali) creandosi un suo spazio molto apprezzato (anche da Giò Ponti) come architetto e designer. Quasi di nascosto di Piero che non tollerava che lei lavorasse. Perché lui sosteneva insistentemente davanti a tutti che il posto di Nanda doveva essere la cucina. Ma erano altri tempi in cui il concetto di stalker, per cui Piero Manzoni poteva essere denunciato, non esisteva ancora e i giudici irridevano i diritti della donna (ricordiamo la vergognosa quasi impunità per il delitto d’onore).

La storia dell’universo è una parodia della verità

Ma pare che Nanda ora stia emergendo anche come artista, anche se e il suo lavoro mi ricorda troppo quello dei gruppi T e N, con cui era nata. Speriamo che la sua scomparsa faccia giustizia ad una donna, dalle consuetudini e dalla cultura dominante confinata a semplice amante e aiutante di Piero Manzoni. Io invece talvolta penso che il vero Piero Manzoni sia proprio Nanda Vigo con le sue idee nuove. Prima di incontrarsi, Piero era un mediocre pittore surrealista, insieme a Baj e Dangelo. Dopo il loro incontro Piero cambiò volto al suo lavoro: e a me nessuno mi toglie dalla testa che gli Achromes siano più opera di un designer milanese (sulla scia di Fontana, Bonalumi, Castellani e la sua curiosa appendice Turi Simeti, Paolo Scheggi, ecc.) come era Nanda, anziché di un artista sperimentatore e visionario. E anche gli sviluppi recenti del lavoro di Nanda sono più vicini agli Achromes di quanto lo sia la Merda d’artista o la Linea Infinita o lo Zoccolo del Mondo. Decidete un po’ voi. E credo che per la consueta attitudine maschilista, Piero si sia appropriato delle idee della sua donna e sia diventato Manzoni grazie a lei. Mentre lei, la vera Manzoni, è restata Nanda Vigo, continuando a fare design, iniziato con gli Achromes poi fagocitati dal suo uomo, il grande Piero Manzoni, che dopo morto è diventato la più straordinaria macchina commerciale dell’arte del secolo scorso e di quello in corso, un affare miliardario, in cui un uomo pigro, a cui piaceva solo l’idea e non la realizzazione dell’opera pare che abbia prodotto 3000 e più Achromes. Più bravo di Gesù Cristo con la sua misera moltiplicazione dei pani e dei pesci a Betseda! Se volete prendetela come una battuta perché non posso spingermi più in là, ma me invece sembra una storia veritiera. Anche se la Storia è stata scritta in modo diverso. Quasi sempre ottenebrando la verità. Ma tutta la storia dell’umanità è una parodia della verità.