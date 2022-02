I am not alone anyway, il film documentario su Francesca Alinovi al MAXXI di Roma

Il MAXXI di Roma proietta la parabola esistenziale nelle avanguardie artistiche di Francesca Alinovi, critica e intellettuale militante del periodo post-punk, raccontata nel film documentario I am not alone anyway, scritto e diretto da Veronica Santi.

Il film raccoglie le interviste degli artisti, colleghi e amici che hanno conosciuto e frequentato Alinovi tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta e ha l’obiettivo di riportare alla luce il suo pensiero critico, per anni oscurato dalla sua tragica scomparsa nel 1983 divenuta un famoso caso di cronaca nera.

Una ricca selezione di materiale dell’epoca testimonia l’effervescente panorama artistico di New York, dove Alinovi frequenta la scena New Wave, i graffitisti del Bronx e East Village da Keith Haring a Rammellzee, e Bologna, caratterizzato dalle prime edizioni della Settimana Internazionale della Performance, l’attività degli autori dei fumetti di Linus, Valvoline e Frigidaire, come Andrea Pazienza e Marcello Jori, il teatro d’avanguardia da Magazzini Criminali alla Raffaello Sanzio Societas, il design di Studio Alchimia e Alessandro Mendini, gli artisti italiani del postmoderno, tra cui Luigi Ontani e Salvo, fino ad arrivare al manifesto dell’Enfatismo, il movimento artistico da lei teorizzato.