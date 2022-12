Marco Conoci “Falling Grids” le vite / Milano

Polmoni mani ed un paio di bocche, tutti luoghi in cui la comunicazione si origina, in cui la produzione immateriale trova un corpo. Scegliere questi soggetti per una nuova serie di quadri riguarda principalmente la natura cooperante ed organizzata tipica degli apparati dell’organismo e, in questo caso, per la loro naturale predisposizione alla produzione di senso. Da questo presupposto nasce la necessità di definire correttamente questi soggetti, in modo da renderli riconoscibili come assunto di fondo alla comunicazione stessa. Le immagini di riferimento provengono da analisi mediche o documentazioni burocratiche, così che i soggetti scelti godano dell’obiettività che questi contesti ufficiali impongono. Non sono però immagini “interne” degli organi, in modo che il soggetto di partenza sia riconoscibile e sicuro, condiviso, come i messaggi che questi organi si presuppongono di emettere.

Per mantenere questa natura obiettiva viene adoperata una griglia al fine di trovare un’esatta locazione sulla tela del soggetto. Le coordinate che strutturano queste griglie sono scandite da un elemento interno alla figura stessa come la lunghezza di un dito o l’ampiezza della bocca. Antinarrativa e antinaturale la griglia permette di trattare la tela alla stregua di uno strumento ricettivo piuttosto che un veicolo per il proprio messaggio.

Ma in grado di captare cosa? Ammesso che il pathos, ciò che è incomunicabile ed essenziale, non è coglibile con il linguaggio cosciente, che lo riduce ogni volta che si provi ad esprimerlo, impone necessariamente di trovare qualcosa che ecceda quest’ultimo, che lo esuli dal suo controllo. È deputato all’errore il ruolo di rendere visibili queste forze inesprimibili. Vengono quindi mantenuti tutti gli errori prodotti nel tentativo di cogliere la figura. L’errore, in quanto eccesso della volontà cosciente, pone la realizzazione della figura nella condizione di essere costantemente intempestiva. Ogni gesto risulta in anticipo o in ritardo rispetto al seguente, inadeguato o inefficace. Così che più si cerca di cogliere la figura più ci si allontana da essa.

Ciò che si mappa sulla superficie della tela, quindi, non è tanto il soggetto originario quanto la possibilità della tela stessa di recepire l’intensità, che risulta nella frequenza dei segni conseguenti agli errori compiuti. Questo è un modo per dirottare la produttività della struttura organizzata attraverso la sua moltiplicazione. Sempre in dubbio sui gesti compiuti emergere tutta l’inadeguatezza dei mezzi e la tela diventa capace di captare l’isteria che la abita.

Si definisce una pittura dove le intensità si dispiegano non nella dimensione illusoria della profondità di campo ma in un movimento di spazializzazione sulla superficie della tela. In questo senso la monocromia e il riempimento degli spazi liberi servono anche a definire una posizione rispetto all’ambiguità intrinseca della griglia, divisa tra concreto e universale. Non si tratta di un’enigmatica forma di trascendenza ma di un movimento reale, corporeo, dove l’indicibilità è attualizzata attraverso la sua irrisoluzione.

Se è vero che l’unico gesto eversivo possibile oggi è quello di straniare o sospendere il nostro essere inmediazione il processo in atto in Failing Grids è un gesto marcatamente poetico. Riguarda il limite insito nella razionalità estetica, non solo dell’arte, e della sua incapacità di cogliere quanto c’è di più essenziale nei soggetti.