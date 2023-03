L’avvenimento più simpatico tra quelli che hanno movimentato la vita artistica di New York nel mese di ottobre è stato la mostra “SCULPTURE IN ENVIRONMENT”.

Per iniziativa della municipalità di New York sono state esposte nelle strade, nelle piazze e nei parchi le opere di 22 scultori; così una sera sono salito in macchina con un amico ed abbiamo fatto il giro della città, alla scoperta delle enormi sculture che erano quasi tutte installate in punti nevralgici per il passaggio della gente. Dall’obelisco di Barnett Newman all’estrema punta del South Ferry, siamo risaliti lungo quella colata di minerale scintillante che è Manhattan, fino alla Grand Central Station, dove c’era la piramide al neon di Chryssa, ed abbiamo proseguito fino ai limiti di Harlem, dove Oldenburg non aveva fatto altro che scavare una strana fossa in un prato: si trattava di una buca gigante per il gioco del golf. Nelle gallerie le due più formidabili mostre hanno per protagonista la luce.

Occupano le pareti della sala; ma se dopo qualche minuto si getta lo sguardo fuori dalla finestra tutto pare interessante colorato di rosso per la violenta contrapposizione complementaristica di quella luce verdina; allora ti accorgi che Flavin ti ha fatto respirare la sua luce e ti senti un sol blocco con lo spazio solido e indifferenziato che ti circonda.

La mostra di Bob Whitman alla Pace Gallery è uno dei primi risultati del grosso lavoro che Rauschenberg sta facendo per fare un “incontro” e promuovere una collaborazione tra i tecnici e gli artisti; il nome sotto il quale avvengono queste riunioni è “ETA.” e avvengono appunto nello studio di Rauschenberg; nel penultimo incontro si era visto una dimostrazione del Laser.

Whitmann ha utilizzato il laser per creare tre environments di luce; in quello che mi è piaciuto di più c’era una lama di luce rossa che tagliava come un piano immaginario, lo spazio della sala ad un metro di altezza; la luce partiva da un cristallo cilindrico che spuntava da un blocco contenente i vari macchinari, ma anziché irradiarsi a onde concentriche si espandeva in raggi paralleli colpendo i corpi della gente ed il muro, senza deformazioni proiettive. Come da Flavin anche qui la luce ha una corporeità indifferenziata.

Io penso che l’utilizzazione di un elemento energetico come la luce rappresenta nell’ambito della ’’Minimal art” il sintomo di nuovi e futuri interessi.

Fino adesso la percezione primaria era stata riferita solo alla dimensione dello spazio i lavori di Morris, Judd e Lewit usavano un linguaggio di volumetria e strutturalità spaziali, anche se con differenti implicazioni matematiche e psicologiche.

Invece l’idea con la quale si lavora oggi è riferita alla dimensione del tempo; Flavin con l’estremismo del suo lavoro c’è sempre stato dentro, Whitmann lo ha capito adesso, ma c’è tutta un’altra situazione che vuole entrarci attraverso l’esperienza psichica dell’individuo.

Mi hanno detto che nelle università e nei collegi di California i ragazzi sono molto vivi e passionali in senso umano; ad esempio non perdono una occasione di manifestare contro la guerra in Viet Nam; ma i più lucidi di essi cercano un rapporto reale tra l’emotività psichica e la dimensione tecnologica, che là è così sviluppata da creare situazioni da fantascienza.

Nell’ambiente californiano è nata la “Funk Art” i cui rappresentanti più attivi sono William WILEY, Jean LINDER, Sue BITNEY; ma accanto a questi artisti che non hanno ancora risolto le derivazioni da Oldenburg e certe confuse istanze psicanalitiche ce ne sono degli altri, più duri ed isolati che hanno raggiunto una straordinaria libertà ad essenzialità di linguaggio.