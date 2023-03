Lettera da New York

Sul set di un film underground sto porgendo l’accappatoio alla ragazza appena uscita dalla scena nel bagno; mentre la sto sbaciucchiando sulla schiena Andy Warhol mi blocca con un finto-entusiastico “terrific”; così è stata rifatta la scena nel bagno asciutto, con la ragazza vestita e me nudo a giocarci dentro; sono cose che capitano qui a New York, dove sono venuto per uno “show” di tappeti-natura alla Fischbach Gallery.

Un viaggio precedente mi aveva chiarito l’importanza che avrei dovuto dare ad una mostra americana dopo due anni di lavoro in Europa. In una estate di intensa attività ho preparato questa serie di lavori inediti; in essi ho cercato di mantener chiara ed autonoma la nativa dimensione culturale europea; l’unico adeguamento è consistito nel presentarli come oggetti puramente estetici, escludendo cioè quel rapporto con la realtà diretta che è un po’ il mito di sempre.

Ho potuto allestire le due sale della galleria esattamente come avevo previsto in una maquette elaborata nel mio studio.

Quando la gente arriva alla galleria, scaricatevi direttamente da due elevators, legge un cartello che prega di levarsi le scarpe se si vuole camminare sulle sculture di poliuretano espanso; cosa che quasi tutti fanno con un’ingenua e simpatica disciplina dell’avvenimento; qualche coppia di hippies vi si distende per intiero e sosta a lungo.

Sul pavimento c’è un tappeto di metri 4 x 4 con della “frutta caduta” su di un prato: è diviso in sedici parti che si possono acquistare al prezzo popolare di 300 dollari ciascuna; c’è un tappeto di “pietre” che scende dal suo avvolgitore di alluminio e plexiglass, percorre il pavimento di cemento bianco e risale sul muro opposto con una morbida ondata; c’è un altro tappeto, lungo sei metri, che si incastra nel passaggio tra le due sale, strozzato dagli stipiti, mentre un “plano abbattuto” lo percorre diritto in tutta la lunghezza; due tappeti tondi sono appoggiati al muro come ruote inutilizzate; anche gli altri lavori, che è stato necessario mettere in verticale, sono così bassi da toccare per terra con le loro frange di vegetale sintetico.

Adesso la mostra sta per chiudere; tra tutta la gente che è già venuta, e che ha lasciato un po’ del sudore dei propri piedi sui tappeti, hi potuto fare molte conoscenze: così mi sono trovato a girare per gli studi e per le case; naturalmente anche dei vecchi amici, come Paolo Icaro che sta finendo una sua geometrica foresta di profilati, o come John Chamberlain, che mi ha commissionato un grande tappeto-letto per il living room della sua amica Ultra Violet. Le esposizioni qui sono ancora poche, anche se il pubblico si è già risvegliato dalla sonnolenza delle vacanze estive.

La sensazione dominante che si ricava da ogni canale, più o meno vivo, dell’informazione artistica è che il “polo creativo” non si identifichi con la “minimal art”: per adesso non c’è una nuova situazione ben definita che la possa sostituire completamente, ma ci sono però dei sintomi che testimoniano di un nuovo atteggiamento intellettuale, che chiamerò, come ho sentito qui, umanistico.

C’è infatti un rinnovato desiderio di guardarsi nello specchio, e oggettivare la realtà personale; comunque di stare attenti ai tropismi individuali. Naturalmente se questo desiderio si manifestasse a livello sociologico sarebbe un ennesimo rigurgito di quello psicologismo freudiano, di cui l’America è sempre malata; è chiaro che per gli artisti questo livello è superato e che il loro vero presupposto consiste nella dimensione tecnologica: una dimensione che, come una seconda “natura” li isola e li salva dalla contaminazione con gli squilibri delle strutture sociali; per questa dimensione, ad esempio, l’hippy vive in coesistenza primaria con il tecnico aeronautico: un più è “hippy”.

A proposito di “hippy” alla Stable gallery c’è una personale di Paul Thek, che conoscevamo già per i suoi repellenti frammenti di carne finta; adesso ha imparato la tecnica delle statue di cera ed espone, tra l’altro, una ricostruzione, di magica efficacia, della sua figura di “hippy” dalla faccia triste, sul letto di morte.

In California, oltre agli hippies che vivono sui battelli, nelle città e nelle fattorie, ci sono anche degli altri artisti: frequentano le “marziane” università di quel posto e vivono mischiati alla gente che là è “dura e pazza”; pare che proprio il peso degli enormi e assurdi condizionamenti catalizzi in loro una sconosciuta libertà creativa.

Il lavoro di tutta questa “gente” nuova verrà sicuramente mostrato a New York, perché adesso è qui che convergono tutte le informazioni più vive; penso che un critico, solamente stando qui, può cogliere uno ad uno i sintomi ambigui ma progressivi di una nuova situazione.

Io spero che per gli altri artisti questo invece non sia molto necessario, e che ognuno possa lavorare nella particolarità del proprio ambiente, integrato dalla “comunione elettrica” postulata da Mac Luhan; altrimenti questa città rischia di perdere il carattere aperto e cosmopolita, per chiudersi nella sua potenza e nella sua struttura emblematica