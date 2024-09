Rachel Fäth “Clump Spirit Reroll” le vite / Milano

Le sculture Two things are possible 1-8 sono realizzate con materiali trovati, regalati e acquistati. Two things are possible 1-2 sono state realizzate a New York, Two things are possible 3-4 sono state realizzate tra New York e Milano e Two things are possible 6-8 sono state realizzate a Milano. Le sculture procedono in sequenza dall’ingresso al fondo della galleria. L’acciaio ottenuto a New York è quasi identico a quello di Milano, poiché gli standard relativi a questo bene globale differiscono di pochissimo da un luogo all’altro. L’acciaio è utilizzato prevalentemente per creare strutture di vertiginosa certezza.