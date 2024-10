Si On “Beasts and Blossoms” T293 / Roma

“Osservo la violenza di cui gli esseri umani sono capaci. In un mondo come il nostro, mi sento sempre più distante da ciò che significa essere umano.” Con queste parole, Si On (1979, Corea) ci introduce a “Beasts and Blossoms”, una mostra che crea una parabola contemporanea sull’identità umana e riflette sulla violenza che sottende la cultura.

La mostra presenta una selezione di opere già esposte in Born with a Void presso Le Scalze (Napoli) nel 2022, accanto a nuovi lavori. Questa combinazione permette di tracciare il percorso artistico di Si On – dalle citazioni e travestimenti di motivi presi dalla cultura visiva dell’Oriente e dell’Occidente allo splendore barocco, alla sensualità e teatralizzazione delle sue nuove pitture. Le sue opere, guidate dall’istinto, esplorano la complessa relazione tra armonia e decadenza, bellezza e bruttezza. In bilico tra le sue radici asiatiche, in particolare lo sciamanesimo coreano, e le tradizioni occidentali delle arti e della cultura pop, l’artista affronta temi complessi come l’identità, la tristezza, la rabbia e la politica sessuale, trasformando esperienze traumatiche in un linguaggio artistico potente e accessibile.

Si On invita a confrontarci con una dualità che sembra innata nell’umanità, capace di trasformare il mondo in un paradiso e, un attimo dopo, in un inferno. In “Beasts and Blossoms”, Si On indaga la lotta eterna tra dei e mostri, un conflitto che si rinnova nel tempo e si manifesta in forme sempre nuove. Queste battaglie mitologiche riflettono le sfide quotidiane che affrontiamo, rivelando le nostre fragilità. “Eppure, in questi tempi difficili, trovo la forza e il potenziale per crescere e cambiare” confessa l’artista. Le sue opere diventano così un percorso verso il rinnovamento e la pace, una riscoperta delle proprie radici e un allineamento con i ritmi della natura.

Osservando i dipinti affiora una complessità sorprendente e affascinante di colori, soprattutto alla luce dei temi oscuri e tormentati che l’artista esplora. Dalle sue opere, sebbene segnate da vivaci esplosioni cromatiche, emergono figure che si nascondono nelle ombre o si dissolvono nel loro intorno, creando un’atmosfera di sospensione. Un senso di pericolo si maschera sotto la superficie di apparente calma, come un predatore silenzioso pronto a colpire o un senso di identità che non può più rimanere solido e fermo. Dettagli come un occhio furtivo, giudice silenzioso delle nostre azioni, o un dito vigoroso che spunta per zittire, intensificano la sensazione di disagio e rivelano una presenza costante e intimidatoria.

La forza di Si On risiede nella sua capacità di bilanciare colori vividi a tematiche profonde, creando un dialogo visivo che interroga e provoca. Le sue opere non sono semplici rappresentazioni, ma spazi psicologici dove la serenità è continuamente minacciata da un’oscurità incombente.

“Beasts and Blossoms” è un’immersione nell’anima umana, una riflessione sulle nostre battaglie interiori e un invito a cercare equilibrio e significato in una relazione simbiotica con tutti gli esseri viventi.