Uwe Wittwer e Slawomir Elsner “Il dono” Monica De Cardenas / Milano

Con la mostra “Il dono” Monica De Cardenas inaugura la nuova stagione autunnale della galleria di Milano, protagonisti Uwe Wittwer e Slawomir Elsner, artisti noti internazionalmente che vengono presentati per la prima volta in Italia, uniti da una lunga amicizia e da una pratica artistica che ruota attorno alla percezione e alla memoria. La mostra prende spunto da una delle opere che più hanno segnato la storia dell’arte occidentale: la celeberrima Canestra di frutta, dipinta da Caravaggio alla fine del XVI Secolo e oggi conservata alla Pinacoteca Ambrosiana a Milano.

Con una serie di grandi acquarelli e alcuni dipinti ad olio realizzati appositamente per questo appuntamento, Wittwer ed Elsner desiderano rivisitare – e interpretare – la straordinaria bellezza delle opere del maestro nato a Milano nel 1571, l’armonia assoluta della sua natura morta, unica opera della sua produzione in cui non compaiano figure umane, proponendosi di analizzare e far rivivere in forma contemporanea il suo impareggiabile gioco di luci nate dalle ombre. Altre opere di Caravaggio che verranno tematizzate in questa mostra sono la Cena di Emmaus della Pinacoteca di Brera e il famoso Ritratto di Fillide Melandroni, noto anche come Ritratto di cortigiana, tela di cui si sono perse le tracce, probabilmente andata distrutta a Berlino nel 1945 durante un incendio.