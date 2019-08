La XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, dal titolo “Broken Nature: Design Takes on Human Survival”, a cura di Paola Antonelli, è espressione di come la Triennale, fin dal 1933, sia alla ricerca di un’interazione tra industria, mondo produttivo e arti applicate. La mostra tematica si sviluppa nell’installazione The Great Animal Orchestra (2016) del musicista Bernie Krause e dello studio londinese United Visual Artists, per poi creare un approfondimento nella sezione divulgativa a cura di Stefano Mancuso dal titolo “La Nazione delle Piante”; e parcellizzarsi in ventidue partecipazioni internazionali.

Il percorso, allestito per sezioni seriali, assume una chiara andatura sequenziale, a eccezione di alcune partecipazioni nazionali – come ad esempio i Paesi Bassi con la fenomenologica “I See That I See What You Don’t See”, e dell’antologia tematica “Broken Nature” curata da Paola Antonelli. Gli allestimenti provano a illustrare, in pochi metri quadrati, quanto i designer possano ispirare i cittadini ad avere un atteggiamento critico rispetto alle loro esperienze condivise e attivarsi per creare migliori condizioni per l’umanità.

Ma, tra soluzioni ecologiche dell’economia circolare (USA), tra correzioni politiche delle Scuole Nazionali d’Arte dell’Avana (Cuba) e lezioni impartite dalla forza della fibra di bambù (Myanmar), le leve per salvare il pianeta, non presentano una vera e propria natura spezzata, quanto piuttosto una continua interpretazione di un divenire biologico, declinato tra forme e superfici.

In questa XXII Triennale di Milano lo spettatore torna a essere uomo e non un accumulatore di dati, solo quando, come dimostra Danilo Correale in The Unsleep (2019) – una rappresentazione stratificata degli attuali rapporti tra le diverse specie che si misura con la natura della perdita – ci si confronta con il fenomeno del buio, innescando risposte critiche nei confronti di questo.

Ricerca, video, performance, paesaggi biologici e oggetti comparativi – come nel caso del Transitory Yarn (2016 – in corso) di Alexandra Fruhstorfer, del Nuka-doko (anno) di Dominique Chen e della Whale Song (anno) di Google Brain; senza dimenticare gli indumenti protettivi dello studio di Buro Belén, il Raising Robotic Natives, Bottle Feeder (2016) di Stephan Bogner, Philipp Schmitt e Jonas Voigt, nonché la celebratissima Capsula Mundi (2016) di Anna Citelli e Raoul Bretzel – contribuiscono, anche nella mostra tematica, alla costruzione di un meccanismo di visione che illustra quanto le modalità attuali di interpretazione dell’ambiente siano l’esito di un’operazione di codifica di compromessi, più che di mero design.