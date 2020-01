Viene definita la gentrificazione artistica di Brooklyn. Una community creativa e artistica vasta, da ormai decenni, ha colonizzato l’immaginario oltre il ponte, ridefinendone parametri e perimetri.

Attorno a ripetitori culturali come il Brooklyn Museum si sono sviluppati project spaces, gallerie, incubators artistici, coworking e studi.

Storiche gallerie come Luhring Augustine condividono l’indirizzo con project spaces come Pioneer Works o Clearing. Qui Parajumpers ha lanciato il suo progetto pluriennale, creativo e visivo, per la nuova campagna sul tema Portraits of Brooklyn, scattata dal duo di fotografi Marcus Troy e Naskademini. Scenari in BW che entrano in relazione con le ampie campiture industriali e progettuali di un quartiere – città, ad alta densità creativa come i volti di Parajumpers.