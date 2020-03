Flash Art Covers: le copertine storiche di Flash Art raccontate da Giancarlo Politi.

“La prima copertina? Non ricordo bene. Ricordo solo che stampai il primo numero a Macerata in una tipografia di orfanelli gestita da religiosi. Avrei dovuto avere con me il logo Flash Art, molto bello, che mi aveva disegnato Gino Marotta ma a Macerata rovistai tutta la macchina e non trovai il cliché della testata. Dovetti affrontare la realtà di questa tipografia maceratese degli orfanelli. Il solo carattere un po’ grande che avevano era quello osceno da me usato. Una vergogna. E data la grandezza del carattere, quel primo numero si chiamò solo Flash, perchè Art era troppo ingombrante. E questa denominazione è restata nella testa di qualcuno al punto che ogni volta che Germano Celant mi incontrava sino a qualche anno fa mi chiedeva: Flash come va?”