Il MAMbo annuncia l’apertura ufficiale del Nuovo Forno del Pane

Il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna apre ufficialmente il Nuovo Forno del Pane: si insediano i 12 artisti selezionati ed entra nel vivo il progetto che ridefinisce l’identità del museo, mettendone gli spazi a disposizione della comunità creativa di Bologna.

Il nuovo assetto della Sala delle Ciminiere, rivisitato con le aree assegnate agli artisti per portare avanti i propri progetti, sarà presentato alla stampa martedì 14 luglio 2020 alle h 13.00alla presenza di autorità, artisti, curatori e partner del progetto.

Diretta audio a cura di NEU Radio, emittente ufficiale del progetto. Il Nuovo Forno del Pane è un centro di produzione interdisciplinare che trasforma gli spazi del MAMbo tradizionalmente destinati alle mostre temporanee: non più area espositiva ma luogo di produzione, comunità creativa in cui l’arte diventa pane per la mente e il museo si trasforma in forno, incubatore della creatività, spazio che Bologna offre ai suoi artisti per rinascere dopo questa emergenza planetaria.

Il progetto si realizza grazie al supporto del main partner UniCredit e ai partnerGruppo Hera, Gruppo Unipol, IMA.