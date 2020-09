Spazio Punch inaugura Emporio Punch

EMPORIO si ispira alla lunga tradizione degli stores d’artista, da The Store di Tracey Emin e Sarah Lucas a Pop Shop di Keith Haring. Ripensando la tradizione italiana di mostra campionaria, EMPORIO riunisce manufatti di moda, design, editoria, prototipi e piccole produzioni realizzate da gruppi e collettivi di designers e artisti.

Per la prima tappa di EMPORIO, cinque collettivi che raggruppano più di trenta giovani creativi sono invitati a presentare produzioni inedite, dove la moda si mescola al design, alla comunicazione visiva e all’arte. EMPORIO trasforma Spazio Punch in un laboratorio multidisciplinare in costante trasformazione. La dimensione transitoria non è quella di un pop-up store, ma al contrario di uno spazio fluido in cui creatività, produzione e performance interagiscono in una sequenza di oggetti, immagini, relazioni ed eventi. EMPORIO è una piattaforma che riconfigura il linguaggio visivo di Instagram, restituendo lo spazio digitale dove i collettivi invitati sperimentano con un nuovo modello di presentazione e distribuzione di oggetti, idee, visioni e di un nuovo immaginario estetico.

EMPORIO inaugura il 4 settembre con una collezione di artefatti, dove la ricerca sulla forma si unisce a quella dei materiali (ceramica, legno, carta, stoffa) e include fanzines, posters, proiezioni video e un manifesto d’intenti realizzato come una grande bandiera di abiti indossabili.