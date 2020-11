Pirelli HangarBicocca presenta The Reading Society

The Reading Society è un percorso nella forma di “book club” che conduce il pubblico attraverso tre riferimenti letterari che hanno ispirato il lavoro di Trisha Baga e la mostra “the eye, the eye and the ear” in Pirelli HangarBicocca: Beloved di Toni Morrison, Orlando di Virginia Woolf e Frankenstein di Mary Shelley.

Gli appuntamenti si svolgono in streaming sui canali social di Pirelli HangarBicocca.

Il pubblico è invitato a leggere i libri e a intervenire in una discussione aperta attraverso i social.

Venerdì 13 novembre 2020, ore 21

Jeanette Winterson parla del suo romanzo Frankissstein. Una storia d’amore

In collaborazione con Bookcity Milano

L’opera ripercorre la biografia di Mary Shelley da quando, diciottenne, scrive il capolavoro che immagina l’esistenza del primo essere post-umano e parallelamente descrive un futuro distopico in cui un misterioso personaggio in grado di spostarsi nel tempo tenta di superare la dicotomia tra razza umana e intelligenza artificiale. L’evento in streaming è in lingua inglese