Luca Cerizza

Miglior mostra in una galleria/spazio commerciale

Luca Trevisani, “In Bocca”, Pinksummer, Genova

Miglior mostra in un museo

Formafantasma, “Cambio”, Centro Per L’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato

Miglior mostra in spazio nonprofit

Anawana Haloba, “How to (re)pair my grandmother’s basket. An Experimental Opera”, Archive, Milano

Miglior Film

Todd Haynes, The Velvet Underground

Miglior Canzone

Madame, Voce

Miglior Lettura

Michale Maizels, In and Out of Phase. An episodic history of art and music in the 1960s.