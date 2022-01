Istituto Svizzero presenta Composing Measures: Music and Architecture

L’architettura e la musica condividono una possibilità innata: possono essere composte, o letteralmente messe insieme. Una composizione è culturalmente influenzata, formalmente modellata, così come tecnicamente definita. Sebbene la permanenza dell’architettura contrasti con la transitorietà del suono, entrambi dipendono dalla percezione soggettiva, e quindi sono impegnati nella dimensione socio-politica della vita quotidiana.

Queste considerazioni risuonano nel lavoro site-specific di Li Tavor e Nicolas Buzzi Talking Measures or How to Lose Track, dove oggetti personalizzati posizionati strategicamente aprono all’ascoltatore e all’ascoltatrice un regno acustico e architettonico. E così, l’architettura diventa lo strumento.

Curato da Victoria Easton, il talk si confronterà con il suono e lo spazio mentre si rintracciano le loro misure comuni. La discussione tra gli artisti Li Tavor e Nicolas Buzzi, il sound artist Attila Faravelli e la curatrice Gaia Martino sarà moderata da Francesco Bergamo. Seguirà una performance di Li Tavor e Nicolas Buzzi interpretata dall’artista Harmony e dall’artista e coreografa Teresa Vittucci.