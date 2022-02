Una prima storica, CIRCA e Pompeii Commitment. Materie Archeologiche presentano A Monument A Ruin di Cassandra Press, la piattaforma editoriale fondata nel 2016 dall’artista acclamata dalla critica Kandis Williams. Il nuovo lavoro – una breve video-lezione in cui le antiche iscrizioni stradale si scontrano con i graffiti di protesta contemporanei per mettere in discussione la natura dei monumenti – comparirà ogni sera di febbraio alle 20.22 tra le iconiche Picadilly Lights, e trasmessa su una rete di schemi a Melbourne, Seul e Tokyo.

Alla luce delle proteste del movimento Black Lives Matters del 2020, l’utilizzo e la simbologia dei graffiti in spazi pubblici hanno assunto un nuovo potente significato, sollecitando un’urgente riflessione sul valore e sulla manifestazione della “storia collettiva” nel pubblico dominio, in particolare nel contesto dei monumenti moderni, memoriali e statue legate alla schiavitù e al colonialismo.

A Monument A Ruin muove dalla scoperta degli archeologi di un’eccezionale quantità di tituli picti – un’antica forma di graffito urbano che include slogan e propaganda elettorale (programmata) – dipinti lungo le strade dell’antica città romana di Pompei, e sepolta sotto le ceneri vulcaniche durante l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Queste iscrizioni dimostrano una narrazione pregnante delle preoccupazioni quotidiane della società pompeiana, che riguardavano, ad esempio, la rappresentazione politica di gruppi come le donne e gli schiavi, che non potevano votare.

Nella nuova commissione di Cassandra Press per CIRCA, agli antichi segnali stradali si sovrappongono tematiche contemporanee di azione politica e di visibilità dei gruppi socialmente oppressi nelle odierne società occidentali. Evoluzione della prima partecipazione di William a Pompeii Commitment. Materie Archeologiche – il primo programma di ricerca di arte contemporanea commissionato dal Parco Archeologico di Pompei – A Monument A Ruin costruisce un complesso composito di fotografie, filmati, testi e audio che si dipanano in movimento e dialogo per collegare passato e presente, mettendoli a fuoco simultaneamente. Il fotografo Brandon English ha collaborato con Cassandra Press, realizzando una serie di scatti in situ a Pompei in due notti nell’estate del 2021, proiettando il suo resoconto visuale delle proteste e dei raduni del 2020 dei gruppi abolizionisti di New York su diversi edifici e sugli affreschi di Pompei, e che ora appariranno sugli schermi di tutto il mondo a febbraio.

In linea con il manifesto di CIRCA 2022, “AND NOW WE BUILD WORLDS”, questo nuovo progetto si interroga sulle nuove possibilità che possono emergere dalle rovine dei monumenti del passato.

“Il nuovo progetto di Cassandra Press crea un ponte lungo quasi duemila anni che collega gli antichi programmata pompeiani e i contemporanei graffiti di protesta, aiutandoci a vedere le rotture come opportunità generatrici di cambiamento. Quello che è iniziato come un progetto di ricerca a Pompei si è trasformato in una commissione di arte pubblica globale. A Monument A Ruin esamina l’azione politica nello spazio pubblico, passato e presente, e non possiamo che essere fieri di essere fieri di presentare il lavoro sulla piattaforma di CIRCA, trasmettendola anche in tutti il mondo durante febbraio. Siamo grati a Kandis Williams e alla sua visione, a Brandon English per le sue fotografie, e a Pompeii Commitment. Materie Archeologiche per questa storica collaborazione.”

– Josef O’Connor, Direttore Artistico di CIRCA

“A Monument A Ruin di Cassandra Press è una testimonianza della contemporaneità di Pompei in quanto sito archeologico vivo e in costante trasformazione, rivelando tracce delle preoccupazioni umane che attraversano i millenni e riecheggiano nel presente. Indagini innovative di artisti internazionali come Kandis Williams sono fondamentali per coltivare il valore contemporaneo del Parco Archeologico di Pompei in quando centro di ricerca attivo e generatore di una nuova conoscenza che da voce al pubblico di tutto il mondo e alla vita contemporanea. Siamo molto felici di collaborare con CIRCA, la cui piattaforma globale riflette i valori di inclusività e partecipazione comunitaria promossa dai nostri programmi e dalle nostre attività.”

Gabriel Zuchtriegel, Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei

“Siamo felici di vedere il nuovo progetto di Cassandra Press prendere vita come risultato di una collaborazione durata un anno, iniziata con il lancio del nuovo programma di arte contemporanea presso il Parco Archeologico di Pompei. Siamo grati a Kandis Williams e alle sue idee audaci, che pongono l’eccezionale eredità pompeiana in dialogo con le più urgenti conversazioni globali del nostro tempo. L’introduzione delle fotografie di Brandon English al paesaggio notturno del sito archeologico ha prodotto una nuova simbologia visuale, che conferisce a Pompei la possibilità trans-temporale e fenomenologica di essere testimonianza e rottura allo stesso tempo. Presentare queste composizioni visuali sugli schesrmi di CIRCA di tutto il mondo, nel cuore delle città moderna, offre l’opportunità di riflettere ulteriormente sui legami tra i programmata pompeiani e i graffiti contemporanei, come sottolineato dalla ricerca innovativa di Cassandra Press.”

– Stella Bottai, Co-Curatore di Pompeii Commitment. Materie Archeologiche