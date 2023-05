Tuttacittà Roma

Tuttacittà è un progetto collettivo che coinvolge 32 gallerie d’arte contemporanea e antica di Roma. La prima edizione, che si terrà dal 12 al 14 maggio 2023, intende tracciare una mappa della geografia dell’arte in città, in un’ottica di dibattito e confronto. Le gallerie partecipanti apriranno i loro spazi al pubblico, offrendo mostre ed eventi culturali, e invitando i visitatori a esplorare anche altre realtà culturali: accademie, fondazioni, musei e spazi a progetto, tutti componenti attivi di una comunità in forte espansione.

Roma vanta una lunga e importante storia di gallerie d’arte, che fin dagli anni ‘50 hanno ospitato movimenti come l’arte povera e la transavanguardia, e mostre di artisti fondamentali per il panorama internazionale. Grazie alla presenza di accademie straniere e istituti di cultura, la città è sempre stata un centro dedicato allo studio, alla sperimentazione e allo scambio culturale.

Oggi, l’impegno delle gallerie, delle istituzioni e dei numerosi spazi a progetto ha permesso di ampliare la geografia culturale della città, coinvolgendo anche aree più periferiche rispetto al centro storico. La mappatura fatta da Tuttacittà accompagnerà i visitatori in un viaggio alla scoperta di una città che propone un’offerta culturale vibrante e in continua evoluzione.

Le 32 gallerie partecipanti a Tuttacittà avranno un orario straordinario aprendo i loro spazi anche la domenica. Al gallery weekend parteciperanno anche il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma, non solo con le sue mostre di questa stagione ma anche come luogo di confronto che sabato 13 maggio, dalle 12 alle 14.30, ospiterà una serie di talk in cui dialogheranno artisti, galleristi di diverse generazioni, critici e curatori, e l’ American Academy in Rome.

Tuttacittà è un progetto di ADA, Rolando Anselmi, Francesca Antonini, Baleno International, Alessandra Bonomo, Valentina Bonomo, Galleria Continua, Colli, Eugenia Delifini, Alberto Di Castro, Eddart, Ex Elettrofonica, Ermes Ermes, Erica Ravenna, Gagosian, Gilda Lavia, La Nuova Pesa, Mario Iannelli, Magazzino, Anna Marra, Matèria, Monitor, Lorcan O’Neill, Galleria Richter, Richard Saltoun, Sant’Andrea de Scaphis, Studio SALES di Norberto Ruggeri, T293, The Gallery Apart, Tornabuoni Art, Unosunove e Sara Zanin.

Il comitato organizzativo di Tuttacittà è composto da Carla Chiarchiaro – ADA, Giulia Ruberti – Sant’Andrea De Scaphis, Ilaria Leoni – Ermes Ermes, Norberto Ruggeri – Studio SALES di Norberto Ruggeri, Sara Zanin – galleria Sara Zanin

Coordinamento organizzativo: Polina Nasonova – Sant’Andrea De Scaphis Identità visiva: Valerio Di Lucente.

Ufficio Stampa: Salotto Studio.

Con la partecipazione di MACRO e American Academy in Rome.