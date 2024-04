Cinzia Ruggeri “Paper Threads” Fabbrica del Vapore / Milano

“Paper Threads” – disegni e opere dell’Archivio Cinzia Ruggeri

16 – 20 Aprile 2024

Fabbrica del Vapore, Milano

Cinzia Ruggeri è stata una figura visionaria, pionieristica ed eclettica nell’esplorazione interdisciplinare, fondendo abilmente arte, moda e design. La sua ricerca sperimentale ha abbracciato una vasta gamma di discipline, incorporando elementi e influenze provenienti da diversi ambiti del sapere. Celebre per la sua capacità di unire queste sfere in una sintesi unica e avanguardistica, Ruggeri ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico contemporaneo. Le sue ultime grandi retrospettive al museo MACRO di Roma e al Goldsmiths CCA Londra, insieme alle recenti mostre a Vienna e Parigi, hanno evidenziato la portata globale del suo impatto artistico e la sua continua influenza, raggiungendo un vasto pubblico internazionale e suscitando una sempre crescente ammirazione e interesse per il suo lavoro. La Triennale di Milano ha recentemente inaugurato i nuovi spazi archivio con l’esposizione delle sue opere provenienti dall’Archivio Cinzia Ruggeri e dal Museo del Design, dopo aver presentato la monografia a cura di Luca Lopinto e del museo MACRO edita da Mousse Publishing.

Cinzia Ruggeri ha avuto una carriera multiforme ricca di collaborazioni come, a titolo esemplificativo, con il gruppo di avanguardia post-radicale Studio Alchimia, noto per la sua sperimentazione e innovazione nel design, realizzando opere uniche e rivoluzionarie, con lo studio fotografico Occhiomagico che ha portato a progetti creativi che esplorano l’intersezione tra moda, fotografia e arte, con la coreografa Valeria Magli, realizzando costumi e opere che fondono danza, movimento e design, con la rivista Domus, allora diretta da Alessandro Mendini, esplorando il territorio di sperimentazione tra spazio, corpo e architettura, oltre a gruppi musicali come i Matia Bazar, disegnando i loro costumi e dimostrando la sua versatilità anche nel mondo della musica e della moda.

Attraverso la sua ricerca innovativa e la sua capacità di attraversare i confini disciplinari, Cinzia Ruggeri ha continuato a ispirare artisti, designer e accademici. Il suo lavoro rimane una continua fonte di ispirazione e di ricerca per coloro che cercano di esplorare nuove possibilità nell’arte, nella moda e nel design, dimostrando il potere della creatività nel connettere e rigenerare diverse discipline; il suo impatto nel contesto culturale contemporaneo continua a essere celebrato, studiato e riconosciuto a livello mondiale.

Presso la Fabbrica del Vapore, si intende esporre alcuni prototipi e disegni in parte inediti provenienti dall’Archivio Cinzia Ruggeri. Questi materiali offrono uno sguardo approfondito sul processo creativo della designer, avendo contribuito alla creazione di alcuni dei suoi progetti più iconici, testimonianza tangibile della sua costante innovazione e ricerca nell’ambito dell’arte, della moda e del design.