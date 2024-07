Maurizio Bianchi “M.B. Estate” Megadue / Bologna

Megadue e Sonic Belligeranza presentano “M.B. Estate”, mostra antologica di suoni dedicata al pioniere dell’industrial music Maurizio Bianchi (Pomponesco, 1955. Vive a Milano). La struttura espositiva ripercorre in maniera acronologica la ricca produzione dell’autore suonando un disco al giorno (circa un’ora di musica) per tutta la durata della mostra. A serranda abbassata ma con la porta aperta, Megadue agisce come dispositivo sonoro. Dallo spazio, a orari stabiliti, si diffonde nel portico la musica di Bianchi. Il palinsesto, con i giorni e gli orari degli oltre 60 dischi, è disponibile sul sito a partire dal 10 luglio.

Scrive Maurizio Bianchi: “Descrivere e analizzare il mio percorso sonoro che rasenta l’indagine conoscitiva si collega alla propensione di creare qualcosa di contagioso e anticonformista, per arrivare all’apice della sperimentazione più radical-analitica. In definitiva, così come il tutto è nato dalla spontaneità diagnostica, seguendo poi un percorso inconfutabile, così ogni cosa se ne andrà in un connubio di attività atemporale e disattesa elettroneurotica…”.

M.B. Estate rinsalda la collaborazione fra Sonic Belligeranza e Megadue, progetti dedicati alle arti sperimentali con sede in Via Mascarella a Bologna. Due gli appuntamenti speciali: Giovedì 15 agosto, per il format storico di Sonic “L’underground non va in vacanza”, Niccolò Di Gregorio suonerà in live Bagliori, disco realizzato con Bianchi nel 2023. Sabato 7 settembre Sonic ospiterà in presenza Maurizio Bianchi per un talk.