Amitai Romm ” Influencer Sarcophagus” Toast Project Space / Firenze

Toast Project annuncia l’apertura della nuova stagione espositiva nel suo spazio originale: l’ex gabbiotto del portinaio nel complesso di Manifattura Tabacchi a Firenze. Apre la stagione l’installazione “Influencer Sarcophagus” di Amitai Romm.

Il lavoro di Romm allude alla progettazione di sistemi d’organizzazione della materia. Una ricerca, la sua, dedicata a esplorare come le società definiscano, separino, veicolino e manipolino oggetti e informazioni. L’artista trasforma gli spazi in ambienti in cui i materiali vengono ordinati, setacciati e dislocati. Nelle opere appaiono oggetti come container, materiali da imballaggio per cibi e merci, parabole che disperdono segnali echeggiandone altri, in un chiaro riferimento ai metodi di distribuzione commerciale e sensoriale del presente.

“Influencer Sarcophagus” trova posto a Toast Project Space abbracciando il mistero e il potenziale di una materia emergente e dando luogo così a un intervento che risuona con lo spirito del progetto che l’ospita. Il lavoro di Romm, infatti, mette in discussione le strutture che regolano l’ambiente. Sondando i confini indaga su come le cose si distinguono le une dalle altre e riflette sulla posta in gioco di ogni separazione. La decisione di aprire la stagione con il lavoro di Romm intende evidenziare un’attitudine di Toast Project sulla posizione dell’arte contemporanea nel presente, dando luogo a situazioni non convenzionali e favorendo un particolare incontro tra le opere, lo spazio e il pubblico.