In che modo la finzione è reale?

Quando fingiamo, sono i nostri veri corpi e le nostre menti a compiere le azioni?

O anche questi diventano finzione?

Se sto fingendo e questo crea una sensazione, anche la sensazione è finzione?

Se ottengo una ricompensa per aver finto, la ricompensa è reale?

O diventa parte dell’atto?

Come faccio a sapere che mi stai guardando?

E se mi innervosisco?

Quando distoglierai lo sguardo, farai finta che io non ci sia?

E quando stai guardando me, da cosa hai distolto la tua attenzione?