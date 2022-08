Stella Zhong “Fig. 2 PLOT” Fanta-MLN / Milano

La figura 2, detta PLOT (Privacy Lending and Outsourcing Technologies Ltd.)1, genera una sequenza infinita di codici cartacei. Presumibilmente. Per prima cosa, chi c’è alla fine dell’infinito per assicurarsi che sia davvero infinita? In secondo luogo, l’entropia totale di un sistema isolato non può mai diminuire2 – tali codici possono solo evolvere in modo più casuale, più indecifrabile, fino a alla totale irreversibilità. Ogni voce è un appaltatore indipendente responsabile dell’instradamento della propria sezione designata di codici cartacei di Fig.2 attraverso la delusione non verbale al contenuto verbale.