La Triennale di Milano: Decameron

A partire dallo spunto del Decamerone di Giovanni Boccaccio, che narra di un gruppo di giovani che nel 1348 per dieci giorni si trattengono fuori da Firenze per sfuggire alla peste nera e a turno si raccontano delle novelle per trascorrere il tempo, Triennale ha invitato artisti, designer, architetti, intellettuali, musicisti, cantanti, scrittori, registi, giornalisti ad “abitare” gli spazi vuoti di Triennale per sviluppare una personale narrazione. Ogni giorno alle 17.00 una nuova novella sarà trasmessa in diretta sul canale Instagram di Triennale. Vittorio Sun Qun, Deputy Director Beijing Design Week; l’attrice Sabina Guzzanti e il duo di designer Formafantasma sono alcuni dei prossimi ospiti, invitati a dialogare con i curatori di Triennale.