Nico Vascellari inaugura la nuova rubrica Curriculum Vitae

I CV sono nati per definire chi siamo e come ci presentiamo; una sorta di esposizione estesa delle nostre credenziali: nato a, studiato a, lavorato per, frequentato questa scuola…, interessi speciali e hobby. Anche l’arte si adegua con l’integrazione di categorie: mostre, articoli, esposizioni… Questo Curriculum Vitae non si preoccupa tanto dei dati fattuali quanto di quelli non fattuali, non detti e privati. Una lunga lista di domande private, improbabili e senza vergogna ai protagonisti del mondo dell’arte e della creatività. Domande secche come la vita per risposte brevi come la vita.

Ad inaugurare la rubrica è Nico Vascellari: l’artista risponde alle domande di Cristiano Seganfreddo.

A che ora ti svegli?

Solitamente intorno alle 6:30 ma sono già tre notti che mi sveglio all’improvviso alle 5:33.

Lavori di notte?

Sì, certo.

Lavori nei weekend?

Sì, certo.

Qual è il tuo cibo preferito?

Spaghetti al pomodoro.

Cucini?

Ad esclusione della colazione non cucino mai.

Dessert preferito?

Bignè allo zabaione e un dolce di castagne e cioccolato che fa mia madre.

Onnivoro, vegano, vegetariano, crudista…?

Vegetariano con tendenza vegana da più di trent’anni.

Pratichi sport?

Non assiduamente quanto vorrei…continuo anche a skateare quando posso.

Mediti?

Sì, direi di sì.

Quante ore usi lo smartphone quotidianamente?

Diamine, decisamente troppe, circa 7 ore al giorno mediamente.

Quanto tempo trascorri sui social media?

Utilizzo solo Instagram e pian piano sto cercando di abbandonare anche quello.

Le cinque app che usi di più?

Note vocali, Shazam, Signal, Instagram, Mubi.

Il tuo libro preferito?

Ti dico quello che ho qui con me in questi giorni a Milano: Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-century Culture di Per Faxneld.

Il tuo film preferito?

Ti dico l’ultimo visto, Flow di Gints Zilbalodis, e l’ultimo a cui ho ripensato, Nostalghia di Andrej Tarkowskij.

La tua serie TV preferita?

Visitors.

Il tuo artista preferito?

Gordon Matta Clark.

La tua personalità sportiva d’ispirazione?

Socrates.

La canzone che canti sotto la doccia?

“I Like You Less Than An Apple Pie” degli Iconoclast.

Usi l’auto? Quale?

Sì, ma non ne possiedo una. Noleggio costantemente.

Dove sarai a 70 anni?

In montagna o sotto terra.

Stato familiare?

Padre.

Cosa non ci sarà più tra cinque anni che attualmente usiamo ogni giorno?

Instagram.

La cosa più stupida che hai mai fatto?

Vendere parte della mia collezione di vinili.

Il modo più strano in cui hai guadagnato soldi?

Con il gioco d’azzardo.

Ti sei mai innamorato/a di un insegnante?

Mai.

Quale animale ti assomiglia di più?

Orso.

Il tuo segno zodiacale?

Orso.

Di cosa ti vergogni di più?

Del mio aspetto fisico.

C’è qualcuno che odi veramente?

Assolutamente.

A chi hai mandato il tuo ultimo selfie?

A NR.

Hai mai fatto pipì in piscina?

Spesso.

Sei mai stato/a in una spiaggia nudista?

Sì.

E in un locale di scambisti?

Sì.

Se non facessi arte, cosa faresti?

Assolutamente nulla.

La cosa più illegale che hai mai fatto?

Violazione di proprietà privata per liberare degli animali in gabbia.

La volta che hai bevuto di più?

La prima volta che ho bevuto in vita mia è stato per un workshop di Martin Parr a Fabrica. Mi facevo fotografare da Carlos Casas dopo ogni bicchiere di vino bevuto. Le ultime foto mi ritraggono vomitare mentre attraverso la strada a quattro zampe.

Il posto più strano che hai visitato?

Derweze nel deserto di Karakum.

La persona più creativa che hai incontrato?

Jaime Hayon.

Quante parolacce dici in un giorno?

Meno di quelle che penso.

Ti piace pagare le tasse?

Trovo la pressione fiscale in Italia inaccettabile.

Parli mai da solo/a?

Mio malgrado, spesso.

Quanto tempo trascorri davanti allo specchio?

Mi specchio solo ed esclusivamente per tagliarmi la barba.

Le tre cose che porteresti su Marte con Elon Musk?

Una sedia, delle manette e una frusta.

Il messaggio in bottiglia che getteresti per essere trovato/a?

Sono qui.

Cosa scriviamo sulla tua lapide?

Il meglio deve ancora venire.

Quanti soldi ci vogliono per vivere come desideri?

Sempre e comunque più di quelli che ho.

Denaro, amore, sesso, fama, immortalità. Mettili in ordine di importanza.

Sesso, Amore, Denaro, Fama, Immortalità.

Quanto resisti da solo/a?

Sempre più tempo.

L’abitudine alimentare meno sana che hai?

Troppe patatine fritte.

Hai animali domestici? Cane, gatto, pesce…?

Condivido un cane, un gatto, un rospo, un coniglio e un allocco al momento ancora in forse…

Amore attuale?

AR.

Flirt attuale?

AR.

Hai tatuaggi o piercing?

Due piccoli tatuaggi il primo dei quali fatto a 14 anni, una pecora nera sopra la caviglia con scritto “Out Of Step”.

Ti tingi i capelli?

Con gli evidenziatori.

Compri moda vintage?

Compro molto vintage.

Un designer che adori?

Martin Margiela ‘90/‘00.

Che profumo usi?

Nessuno.

Hai un oggetto scaramantico?

No

Che vacanze fai durante l’anno?

Ad agosto da qualche anno vado sempre in Africa. Settembre solitamente è un periodo in cui amo andare al mare con mia madre non lontano da Venezia.

Il tuo posto preferito al mondo?

La Foresta del Cansiglio.

Il nome di tua madre?

Maria Paola.

Ti è piaciuta questa intervista?

Sì, avrei solo voluto domande più scomode.