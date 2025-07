A luglio la sesta edizione della residenza TAGLI a Stromboli.

Per il quinto anno consecutivo, la residenza “Tagli” torna sull’isola di Stromboli. Dal 19 luglio al 4 agosto 2025, sette progetti presentati da artisti visivi, musicisti, performer e ricercatori saranno sviluppati nella residenza che affaccia sul vulcano per un tempo di lavoro condiviso, esplorazione e relazione con il paesaggio naturale e umano dell’isola.

Tagli, progetto indipendente nato nel 2021 e fondato da Alvise e Ilaria Baia Curioni, propone un’esperienza radicale e immersiva: un tempo sospeso dove la ricerca prende forma attraverso l’ascolto, la convivenza e l’incontro con il luogo. Ogni anno, la casa si fa studio, il giardino luogo di condivisione, e il tempo – rallentato e circolare – permette l’ascolto profondo delle proprie ricerche e di quelle altrui.

Questa sesta edizione riflette sul rapporto tra geologia e gesto, memoria e mutamento, umano e non umano. Il vulcano come organismo vivo, come spazio-tempo arcaico, come archivio in movimento. L’isola come soglia, come laboratorio. Gli artisti vivranno e lavoreranno insieme in un unico spazio – la casa/studio – dove le pratiche si contaminano e si intrecciano, spesso modificandosi nel contatto con l’altro e con il contesto. I processi di lavoro saranno condivisi con la comunità dell’isola durante l’Open House il weekend del 2 e 3 agosto, attraverso una serie di azioni, opere, restituzioni e presenze. Un momento di restituzione all’isola in cui il pubblico viene accolto all’interno degli spazi della residenza a vedere il risultato di queste due settimane di lavoro. La casa si trasforma in uno studio aperto, il giardino in un laboratorio vivo e mutevole, che prende forma ogni volta in modo diverso, guidato dalle pratiche, dalle ricerche e dalle presenze di chi abita temporaneamente questo spazio.

I partecipanti alla sesta edizione:

Maria Luce Cacciaguerra, Giuli Dal Lago, Valentina Furian, James Oscar, Giovanna Repetto, Davide Sgambaro, Vìrāgo.

Partecipanti edizioni 2021–2024

Francesco Ameglio (musica) – Oliviero Biagetti (arte visiva) – Martina Bruni (arte visiva) – Emanuele Caprioli (arte visiva) – Mari Combi (performance) – Cult Of Magic (performance) – Maite De Orbe (fotografia) – Eugenia Del Bue (poesia, performance) – Carmine Dipace (performance) – Sorelle Di Damiano (performance) – Caterina Dufì (performance, musica, poesia) – Pietro Fachini (arte visiva)- Eugenia Fera (musica) – Figli Di Marla (performance) – Giacomo Graziosi (performance) – Giuseppe Palmisano (arte visiva, fotografia) – Pietro Lazzaris (fotografia) – Sara Loreni (musica) – Elisa Melodia (performance) – Antonio Morra (video) – Ludovico Orombelli (arte visiva) – Orchestra Futuro (arte visiva, musica, performance) – Matteo Pavesi (musica) – Daniel Rineer (fotografia) – Nicholas Remondino (musica) – Lorenzo Saini (musica) – Auro Saita (fotografia) – Matilde Sambo (arte visiva) – Adelisa Selimbasic (artista visiva) – Alessandro Simonini (arte visiva) -Luca Staccioli (arte visiva) – Davide Stucchi (arte visiva) – Silvia Tofani (musica) – Jacopo Valentini (fotografia) – Flaminia Veronesi (arte visiva) – Mariangela di Santo (performance) – Zhiyu Xihao (arte visiva).