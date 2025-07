VULCANA. Un nuovo progetto sull’isola di Stromboli.

VULCANA è un nuovo appuntamento artistico diffuso sull’isola di Stromboli, dal 10 al 13 luglio 2025. L’isola, con la sua natura e i suoi luoghi, i suoi abitanti e il pubblico più ampio che la vive d’estate, è il palcoscenico ideale per ospitare una mostra performativa, composta da proiezioni, performance, concerti e opere che si susseguono come in una partitura musicale, e con libertà di improvvisazione.

Fondato da Manuela Morandi, già organizzatrice del Premio Stromboli, VULCANA segue idealmente le tracce dell’eredità intellettuale dell’isola di Stromboli, coinvolgendo esponenti della scena culturale contemporanea italiana e internazionale per dare vita a un progetto trasversale e interdisciplinare.

VULCANA 2025, a cura di Luca Lo Pinto, inviterà un gruppo di 21 artisti a produrre una serie di interventi e di opere in risonanza con l’ambiente e le atmosfere dell’isola, in molti casi dopo un breve periodo di residenza.

Tra gli artisti di questa prima edizione, diverse personalità che interpretano la multimedialità del contemporaneo, come l’americano Tony Cokes, noto per il suo lavoro fra suono, parola e immagini in movimento, o la tedesca Hanne Lippard, che opera tra parola, suono e performance, oltre che in forma collaborativa con il compositore napoletano Renato Grieco. Tra cinema, fotografia, scultura e disegno si sviluppano le opere di Alessandro Cicoria, così come tra scultura, performance e suono la ricerca di Emiliano Maggi, o ancora spaziano tra i generi artistici le indagini sul paesaggio di Giorgio Orbi e le opere espanse dell’artista e musicista Michele Ferrari. Saranno diversi i protagonisti della sperimentazione con le immagini in movimento, come l’artista e scrittore americano John Menick, l’artista e regista franco-britannica Beatrice Gibson, con un’opera realizzata insieme a Nick Gordon, l’artista francese Pauline Curnier Jardin e il duo di artisti e registi VEGA, composto da Francesca Pionati e Tommaso Arnaldi. In una dimensione più installativa saranno presentate l’opera della danese, di base a Londra, Clara Hastrup, l’approccio concettuale dell’inglese, di base a Berlino, Jonathan Monk, e la ricerca fotografica di Valerie Giampietro. La dimensione sonora sarà esplorata con i live di alcuni degli esponenti più interessanti della scena romana contemporanea, come VIPRA, nome d’arte di Fede Proietti, artista performer e pioniere dell’HyperLento, e Industria Indipendente, che creerà un ambiente performativo in collaborazione con l’artista e musicista francese, di origini egiziano-iraniane KUKII, per proseguire con sonorità e immaginari delle rarità discografiche partenopee anni ’70 e ‘80 riscoperte dal duo Napoli Segreta, oltre che con le listening sessions dall’archivio dell’etichetta sperimentale Villa Lontana Records. La stessa identità visiva del progetto è frutto di una contaminazione artistica, ed è stata creata da Nathalie Du Pasquier.

VULCANA si articolerà in diversi spazi di Stromboli, alcuni dei quali non utilizzati da anni, dando vita a un percorso culturale diffuso e alternativo agli itinerari turistici, tra luoghi pubblici e privati: da un anfiteatro costruito negli anni ’80 sullo sfondo naturale dell’isola di Strombolicchio, alla Canonica della Chiesa di San Bartolomeo, a Casa Carrubo, che fu abitata dall’artista Giovanni Anselmo, fino alle residenze messe a disposizione dalla Nicoletta Fiorucci Foundation e da TAGLI. Un esperimento collettivo di una comunità di artisti che vivrà l’isola come luogo fondativo di una nuova idea di festival.

Il programma sarà scandito giorno per giorno, tra appuntamenti già definiti e altri frutto di improvvisazioni, incontri e ispirazioni nate sull’isola. Ogni momento di VULCANA sarà a ingresso libero.

La mostra sarà visitabile a Stromboli dal 10 al 13 luglio 2025.

Gli artisti in mostra: Alessandro Cicoria, Tony Cokes, Pauline Curnier Jardin, Nathalie Du Pasquier, Michele Ferrari, Valerie Giampietro, Beatrice Gibson & Nick Gordon, Renato Grieco, Clara Hastrup, Industria Indipendente, KUKII, Hanne Lippard, Emiliano Maggi, John Menick, Jonathan Monk, Napoli Segreta, Giorgio Orbi, VEGA, Villa Lontana Records, VIPRA.