“Rebecca”, non introduce un personaggio né conduce verso una figura riconoscibile. Agisce piuttosto come un segnale, una soglia discreta che orienta verso una condizione. Non qualcosa che appare, ma qualcosa che resta. Una presenza che non si manifesta direttamente ma tuttavia organizza lo spazio in cui si inscrive. È un nome che non designa, ma dispone.

Nel romanzo omonimo di Daphne du Maurier pubblicato nel 1938, da cui deriva il titolo della mostra, Rebecca non entra mai davvero in scena. Eppure tutto — i corridoi, i tendaggi, i rituali minimi della casa — porta la traccia del suo passaggio, persino l’aria che si respirava a Manderley. La sua assenza non coincide con un vuoto, non si concentra in un punto, ma si diffonde. È questa distribuzione di assenza a generare tensione, perché ciò che non si vede continua ad agire proprio nella misura in cui non si lascia localizzare. Curata da Fiammetta Griccioli, la mostra di Benni Bosetto presso HangarBicocca sembra partire da questa intuizione per tradurla in un dispositivo spaziale. In mostra infatti, la presenza si espande più che concentrarsi nello spazio. Tuttavia, ciò che nel romanzo si costruisce per sottrazione, qui è dato fin dall’inizio, come una condizione già stabilita. Non prende forma nel tempo dell’esperienza ma precede lo sguardo.

Già l’adattamento cinematografico di Alfred Hitchcock (1940) lavorava su questa economia del ritardo: Rebecca emergeva per indizi, per deviazioni minime, per scarti quasi impercettibili. La tensione si costruiva nel tempo, come una pressione che cresceva senza mai dichiararsi del tutto. Nella mostra, al contrario, la presenza è continua, quasi garantita. E una presenza che, per quanto coerente, rischia di perdere intensità, non lasciando spazio alla differenza, né alla possibilità di un’apparizione.

Entrando nello Shed si ha l’impressione di attraversare uno spazio già organizzato da una memoria. Non una memoria da ricostruire, ma una memoria già operativa. Le stanze dichiarano più che suggerire, gli oggetti non alludono ma confermano; tutto appare già vissuto, e continua a esserlo in una continuità che tende a uniformare l’esperienza. Quando una presenza si distribuisce ovunque, smette di produrre attrito. Non c’è più un punto in cui si addensa, un luogo in cui si rende problematica. L’assenza — che nel romanzo agiva come forza perturbante — qui diventa atmosfera costante.

Il percorso espositivo è articolato in tre sezioni — La Guancia, Il Cuore, La Pancia. Una tripartizione chiara, leggibile, che costruisce una mappa immediata. Ogni parte corrisponde a una funzione: il contatto, la risonanza, l’istinto. Più che aprire lo spazio, però, questa struttura sembra anticiparne il senso, organizzandolo secondo un sistema di corrispondenze riconoscibile. Si potrebbe dire — con una certa cautela — che l’esperienza, invece di formarsi, si trova già formata. In questo senso, il riferimento implicito a una tradizione come quella di Gaston Bachelard resta sullo sfondo come una traccia riconoscibile, ma non genera uno scarto reale. Lo spazio domestico, che in Bachelard si apre all’immaginazione, qui sembra piuttosto raccolto entro uno schema che ne regola le possibilità.

Anche le singole opere, come gli innesti di altri artisti, si inseriscono in questo sistema senza contraddirlo. Nel ciclo delle Porte (2026), ad esempio, l’idea di attraversamento è evocata più che messa in crisi: ogni passaggio sembra già risolto prima ancora di essere esperito. Se si pensa, con Alfred Gell, che gli oggetti possano funzionare come agenti, capaci di trasformare le relazioni, in mostra questa possibilità resta sospesa. Gli oggetti partecipano al sistema, lo abitano, ma difficilmente lo modificano.

L’allestimento mantiene un ritmo costante, quasi respiratorio. Tessuti, superfici, figure costruiscono un ambiente coerente, dove elementi diversi convivono senza attrito. Le forme trattengono la memoria di un gesto, la traccia di un contatto, ma questa memoria non si traduce in tensione. L’opacità, reiterata, finisce per stabilizzarsi come qualità generale, più che aprire a una reale ambiguità. Nel momento performativo di Tango (II version) (2026) si introduce temporaneamente una dinamica diversa. Il tango implica per sua natura una grammatica del desiderio fatto di distanza, peso, torsione, esitazione: ogni passo nasce da una negoziazione tra guida e resistenza. I danzatori attraversano lo spazio come figure liminali, trasformando per un attimo l’installazione in una milonga. E tuttavia questa attivazione non modifica la struttura dell’esperienza.

In un luogo come l’HangarBicocca, segnato da una scala industriale che tende al monumentale, Bosetto introduce una dimensione intima, quasi domestica. È una scelta coerente, ma anche prudente: l’intimità non si misura davvero con lo spazio, piuttosto lo elude.

Alla fine del percorso non resta un’immagine definitiva, ma una sensazione di continuità. Rebecca diventa così il nome di questa condizione: una presenza diffusa, senza margini di sottrazione.

Nel 1938, recensendo il romanzo, Howard Spring parlava di «a story of haunting power, brilliantly sustained from first page to last». Qui quella potenza non si sviluppa nel tempo: è già data, già visibile. E nel momento in cui si offre senza riserva, sembra attenuarsi.

La mostra si impone allora per coerenza più che per necessità, per controllo più che per rischio. E in questa misura — composta, uniforme — lascia intravedere, come in controluce, ciò che avrebbe potuto eccedere.