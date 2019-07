Arte e femminismi è una nuova rubrica che nasce con l’intento di sollecitare una riflessione costante e aggiornata sui dibattiti, gli studi, le mostre nazionali e internazionali che affrontano i rapporti tra arte, movimenti femministi e LGBTQ, nevralgici nell’odierno scenario politico e culturale. Questo testo inaugura la rubrica a cura di Raffaella Perna.

Nel 2017, in occasione dei cinquant’anni dalla fondazione di Flash Art, ho ricevuto da parte della redazione l’invito a riflettere, in dialogo con Paola Mattioli, sulla scarsa attenzione critica riservata negli anni Settanta in Italia ai legami tra arte e femminismo, e più in generale all’arte delle donne. Il fatto che la proposta arrivasse dalla rivista è sintomatico della rinnovata e profonda consapevolezza di Flash Art nei confronti della centralità assunta dal femminismo nelle vicende dell’arte e della cultura visiva della contemporaneità. Su questi temi, una più recente occasione di collaborazione è arrivata con la mostra Il Soggetto Imprevisto. 1978 Arte e femminismo in Italia(che ho co-curato con Marco Scotini presso Frigoriferi Milanesi), di cui Flash Art, in quanto partner, ha pubblicato il catalogo. Dalla mostra milanese nasce l’idea di questa nuova rubrica, Arte e femminismi, pensata per dare continuità, secondo una formula diversa, all’esperienza espositiva, e soprattutto per sollecitare una riflessione costante e aggiornata sui dibattiti, gli studi, le mostre nazionali e internazionali che affrontano con declinazioni, metodolgie e approcci disciplinari differenti, i rapporti tra arte, movimenti femministi e LGBTQ, nevralgici nell’odierno scenario politico e culturale. La rubrica ha uno sguardo bifronte, rivolto contemporaneamente al passato e al presente, ed è concepita come un spazio in cui è possibile trovare saggi storico-critici, affondi teorici, documenti, informazioni, interviste e video-interviste, dedicati sia a figure e vicende spesso poco note della storia dell’arte italiana del XX secolo, sia a questioni e dibattiti attuali legati al ruolo del femminismo nell’ambito del neoliberismo e in relazione a contesti geopolitici considerati periferici secondo il canone occidentale.

In Italia, lo si è detto spesso, l’arte delle donne è stata a lungo trascurata dalla tradizione storiografica e gli studi di genere, soprattutto in campo artistico, hanno faticato a trovare piena legittimità. Diversamente da altri paesi, specialmente di area anglofona, dove a partire dagli anni Settanta e Ottanta si è proceduto a dare visibilità alle artiste del passato, talvolta cadute nell’oblio, e nel contempo a sperimentare nuovi strumenti analitici per una riscrittura radicale della storia dell’arte, in Italia questo percorso si è rivelato una strada particolarmente accidentata, battuta per circa tre decenni soltanto da poche studiose e curatrici, i cui contributi appaiono oggi ancor più meritori in virtù della disattenzione entro la quale queste ultime si sono trovate a lavorare. In anni recenti la situazione è cambiata: lo stupore e l’interesse con cui sono state accolte molte delle opere esposte nella già ricordata mostra a Frigoriferi Milanesi hanno reso più chiara l’urgenza di ulteriori approfondimenti storico-critici di carattere non episodico, favoriti anche dalla partecipazione in prima persona a questa rubrica di alcune protagoniste degli anni Settanta, le cui testimonianze e archivi sono una fonte preziosa per documentare non soltanto il loro lavoro, ma anche il contesto sociale e artistico dell’epoca.

Contemporaneamente, la rubrica è pensata per contribuire a una riflessione sull’oggi, e in particolare sulle sfide e le contraddizioni sollevate dalla critica femminista in relazione al rapporto tra arte, mercato neoliberale e globalizzazione. Quali strategie vengono messe in campo dalle varie figure operanti nel sistema dell’arte che riconoscono nel femminismo un cambiamento epistemologico ed esistenziale fondamentale per la loro azione? Èpossibile alterare lo status quoagendo entro un contesto di relazioni e istituzioni che tendono a incorporare e addomesticare anche le forme d’arte più radicali, e quale ruolo può giocare il femminismo in questo ambito? L’inclusione e la visibilità sono gli obiettivi a cui mirare? Su questi e altri interrogativi si propone di riflettere la rubrica che, auspicabilmente, raccoglierà voci e contributi molteplici, talora discordanti. Concludo questa breve nota introduttiva con un ringraziamento a Flash Art, in primis a Gea Politi, ricordando le parole di Carla Accardi, fondatrice nel 1970 con Carla Lonzi ed Elvira Banotti di Rivolta Femminile: «La donna, operando in un campo da cui è stata “esclusa”, fa una azione automatica di sovvertimento nei riguardi dell’arte-potere, dell’arte mito, dell’arte privilegio. […] Smitizzare il gesto artistico del fare per riportarlo sul vivere fa parte della storia della donna»¹.