Agenda è una sezione di Arte e Femminismi pubblicata mensilmente su www.flash—art.it. Agenda raccoglie una selezione di mostre nazionali e internazionali, libri, studi, etc. che alimentano la riflessione attorno ai femminismi nell’arte contemporanea.

“Resistance & Sensibility. Collezione Donata Pizzi: Women Photographers from Italy”, Fotografie Forum Frankfurt, Francoforte (1 febbraio – 26 aprile 2020)

È stata inaugurata lo scorso 31 gennaio la mostra “Resistance & Sensibility. Collezione Donata Pizzi: Women Photographers from Italy” al Fotografie Forum Frankfurt. L’esposizione racconta cinquant’anni di fotografia presentando 150 opere di oltre sessanta fotografe italiane dal 1965 a oggi, tutte provenienti dalla collezione di Donata Pizzi. Il focus principale è sulla storia delle donne: racconti di lotta politica e vita quotidiana, riflessioni sul rapporto tra medium fotografico e identità, attraverso lo sguardo di autrici appartenenti a varie generazioni.

“Forever is Composed of Nows”, A.I.R. Gallery, Brooklyn-New York (14 febbraio – 15 marzo 2020)

“Forever is Composed of Nows” è la mostra che sarà inaugurata il 14 febbraio alla A.I.R. Gallery a Brooklyn, New York, spazio no-profit fondato nel 1972. In questa collettiva, il cui titolo rimanda all’omonimo poema di Emily Dickinson, le artiste presentano lavori che raccontano momenti ricorrenti, centrati su diversi temi: la famiglia, il lavoro, le relazioni, la tecnologia, il gioco, le emozioni e i traumi. L’esposizione è a cura di Natasha Becker, Paola Gallio e Yulia Topchiy, co-fondatrici di Assembly Room NYC.

Juanita McNeely, James Fuentes Gallery, New York (22 gennaio – 1 marzo 2020)

È attualmente in corso alla James Fuentes Gallery di New York la personale dedicata al lavoro di Juanita McNeely, in collaborazione con Mitchell Algus. La ricerca pittorica di McNeely, sviluppatasi nel momento di ascesa del secondo femminismo e dei movimenti di liberazione della donna degli anni Sessanta e Settanta, si concentra su argomenti come il sessismo, l’aborto e l’infermità. La mostra include opere cardine della sua produzione, quali Is It Real? Yes, It Is! (1969) e Triskaidekaptych (1986).

“Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė, Mouthless” e “Ketty La Rocca, Dal momento in cui…”, Fri Art Kunsthalle Fribourg, Fribourg (1 febbraio – 29 marzo 2020)

Il Fri Art Kunsthalle Fribourg ha inaugurato di recente due esposizioni: “Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė, Mouthless” e “Ketty La Rocca, Dal momento in cui….” In Mouthless le artiste creano una realtà frammentaria, dove leggende urbane e teorie eco-femministe si incontrano e schermi, suoni, odori, testi ed effetti di luce sono concepiti per interagire con il visitatore. La mostra dedicata a Ketty La Rocca ruota attorno a una selezione di collage degli anni Sessanta che denunciano, con ironia pungente, l’oggettivazione del corpo della donna prodotta dal consumismo.

Mercedes Azpilicueta, “Bestiario de Lengüitas”, Museion, Bolzano (15 marzo – 14 maggio 2020)

Il Museion di Bolzano – in collaborazione con CentroCentro, Madrid e CAC, Bretigny – presenta la prima mostra in un museo italiano dell’artista argentina Mercedes Azpilicueta, “Bestiario de Lengüitas”. Con questo progetto Azpilicueta dà vita a una sceneggiatura scritta per un’ipotetica performance riempiendo lo spazio con disegni, installazioni audio e video, sculture e un coro di personaggi grotteschi; l’artista mescola le strategie espositive a quelle teatrali e, facendo leva su una vena umoristica, mette in discussione il modo in cui esperiamo la realtà.

Unspeakable Acts. Women, Art, and Sexual Violence in the 1970s, Thames & Hudson, 2019

Unspeakable Acts. Women, Art, and Sexual Violence in the 1970s è il nuovo libro di Nancy Princenthal pubblicato lo scorso ottobre da Thames & Hudson. Con questo testo Princenthal mira a riesaminare il rapporto fra arte e attivismo negli anni Settanta, concentrandosi sulle lotte condotte da numerose artiste e militanti dell’epoca contro la violenza sessuale sulle donne. In Unspeakable Acts si intrecciano diversi temi, storie, performance che hanno cambiato il corso dell’arte.

The Feminist Incubator Residency, Project for Empty Space, Newark, New Jersey

Il “Feminist Incubator Residency” è un progetto nato per Project for Empty Space, centro nato nel 2018 a Newark, New Jersey, con l’impegno di sostenere la libertà delle donne. Sono presenti una serie di residenze d’artista a breve termine e numerosi progetti: spettacoli, discussioni ed esposizioni. Lo spazio della galleria Newark ospita una sala di lettura con un progetto interattivo intitolato Pussy Polaroid Project, che invita le donne a condividere la loro voce e la loro immagine in opposizione alla cultura patriarcale.