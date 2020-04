Flash Art Covers: le copertine storiche di Flash Art raccontate da Giancarlo Politi.

“Un giorno nei lontani anni Novanta arriva in ufficio un giovane timido e dalla faccia di topo. Balbettando mi fece capire che voleva acquistare 500 copie di Flash Art per realizzarvi un’opera. Io che conoscevo l’artista avendolo visto a Bologna capii che vendergli 500 copie era impossibile. Non aveva i soldi nemmeno per tornare a Bologna. Gli offrii in omaggio tutte le copie arretrate di cui avesse bisogno e lui felice e contento se ne andò dicendo che avrebbe organizzato il trasporto. E che mi avrebbe dato l’opera realizzata. Dopo qualche mese vidi esposta in qualche mostra la sua opera Strategie formata da una piramide di Flash Art. L’opera era bella e noi ne fummo felici. E della nostra copia nemmeno l’ombra. ⁠