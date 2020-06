A Constructed World presenta Pheno Tv via YouTube

A Constructed World, il duo australiano composto dagli artisti Geoff Lowe e Jacqueline Riva, presenta Pheno Tv, uno show online via YouTube che vede come protagonista Pheno, un personaggio creato dai due artisti e già protagonista nel 2018 di una performance realizzata presso Marsèlleria, Milano, in collaborazione con Case Chiuse.

Il primo giugno dalle ore dieci è online il primo episodio: Pheno Tv Episode 1, Voice.

Pheno è una voce senza corpo in un corpo reale. Attraverso di lui parlano testi filosofici. Ama gli esperti, gli piace che le cose siano chiare anche se non capisce. In un mondo chiuso ma sempre attivo, in un qui-e-ora di cui la maggior parte di noi non si interessa, è sempre disposto a incorporare e trasmettere i pensieri e le azioni degli altri e a essere utilizzato per vederci e sentirci insieme.

Pheno Tv crea uno spazio di condivisione con ospiti, intervistati, esperti, amici e conoscenti per capire se siamo in grado di produrre un’esperienza dal vivo o un senso collettivo.

Pheno Tv è un programma indipendente che si schiera per un momentaneo sollievo dalla paura e dal panico. Insieme ai suoi ospiti si ritrova il tempo per mettere in luce temi come la fenomenologia della paura, la cottura della pasta, la voce disincarnata, l’erotismo del corpo e la cancellazione del pensiero. Non possiamo fare molto, per forza di cose, di fronte all’assurdità del presente, ma possiamo almeno creare una rappresentazione che ci faccia sentire inclusi, ci dia un senso di appartenenza in modo da sapere che non siamo soli.

Hanno partecipato al primo episodio: Clement Courgeon, Francis Ferguson, Hao Guo, Trudy Hellier, Stephanie Lin, Ruby Lowe, Simonetta Mignano & Matt Jemin, Jade Ouk, Roger Ouk, Pheno, Fabien Vallos, Clémence de Montgolfier, Hao Guo, Esther Lowe, moilesautresart, Trudy Hellier, Simonetta Mignano, Matt Jemin, Stephanie Lin, Jon Campbell, Paola Clerico.