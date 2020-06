Massimo De Carlo presenta Risorgimento: 5 mostre virtuali di 5 gallerie milanesi

In un momento in cui il sistema dell’arte è sfidato dalle chiusure e dall’impossibilità di viaggiare, sperimentare nuove forme di condivisione e di fruizione può fornire nuovi strumenti per affrontare la crisi globale. La galleria Massimo De Carlo è orgogliosa di presentare “RISORGIMENTO Milan Virtual Art Summer”, un progetto che chiama a raccolta le più interessanti realtà dell’arte contemporanea di Milano in un formato inaspettato e inconsueto. Durante l’estate, a partire dal mese di giugno il nuovo spazio virtuale Massimo De Carlo VSpace ospiterà cinque spazi milanesi che potranno organizzare loro mostre in completa autonomia, nel dettaglio: Fanta-MLN, ICA Milano, Francesca Minini, Schiavo Zoppelli Gallery, Galleria Federico Vavassori. Le mostre saranno visitabili sia sul sito della galleria ospite che sul sito del VSpace su massimodecarlo.com.

Milano è emersa in anni recenti come uno degli hub culturali più attivi d’Europa ed è stato al centro delle attenzioni internazionali per la proposta di un modello di città alternativa, dinamica, cosmopolita e attenta alla cultura; una piattaforma aperta che si arricchisce del dialogo unico tra l’arte, la moda e il design. Milano e la regione Lombardia sono state colpite drammaticamente dalla pandemia ed è dunque emersa l’urgenza di offrire ai professionisti e agli amanti dell’arte contemporanea uno strumento attraverso cui potersi avvicinare alla comunità e al sistema cittadino. Con “RISORGIMENTO Milan Virtual Art Summer” la galleria Massimo De Carlo mette a disposizione di tutti un ritratto della scena dell’arte contemporanea milanese.

Le mostre avranno luogo nel Massimo De Carlo Virtual Space, il primo del suo genere nel mondo dell’arte: realizzato grazie all’impegno delle tecnologie più recenti di progettazione tridimensionale, il VSpace offre un’esperienza immersiva godibile attraverso il web e con l’hardware Oculus. Per la sua natura digitale, il VSpace è un’identità flessibile e dinamica: la piattaforma perfetta per essere interpretata e condivisa da realtà diverse e per sperimentare una nuova modalità espositiva per il sistema dell’arte contemporanea.

Fanta-MLN

Noah Barker, “A False Belief in the Stars”.

09.06.20 – 21.06.20

ICA Milano

Maliheh Afnan, Miriam Cahn, Lisetta Carmi, Louis Fratino, Arjan Martins, Jennifer Packer, Andy Robert, Cathy Josefowitz e Portia Zvavahera, “La simmetria della fragilità”

23.06.20 – 5.07.20

Francesca Minini

Carla Accardi e Landon Metz

07.07.20 – 19.07.20

Schiavo Zoppelli Gallery

Andrea Sala e Patrick Tuttofuoco, “Monte Amiata”

21.07.20 – 02.08.20

Galleria Federico Vavassori

04.08.20 – 16.08.20