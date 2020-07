“I diari. Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi” Mart / Rovereto

Nei primi anni Duemila il Mart ha avviato un’importante collaborazione con Yervant Gianikian (1942) e Angela Ricci Lucchi (1942-2018), vincitori nel 2015 del Leone d’Oro alla Biennale d’Arte di Venezia.

Celebrato dalle istituzioni culturali più importanti del mondo, lo storico duo ha dedicato gli ultimi decenni del proprio lavoro a indagare i grandi drammi del XX secolo – diaspore, guerre, genocidi – a partire da una rilettura di pellicole ritrovate e materiali d’archivio.

A due anni esatti dalla morte di Angela Ricchi Lucchi, il Mart rinnova il sodalizio con la coppia artistica presentando l’ultima produzione entrata a far parte delle Collezioni: I diari di Angela. Noi due cineasti. Capitolo secondo (2019). Un racconto poetico che, attraverso filmati d’archivio e materiali cartacei raccolti in oltre quarant’anni, rivela parte della vita dei due registi. Il resoconto autobiografico di una delle più complesse e originali esperienze cinematografiche è un collage che mescola la storia di Yervant e Angela a quella delle loro produzioni, che assembla privato e pubblico, famiglia e lavoro, pensieri e cantieri, presente e passato.

L’opera dialoga in mostra con il Trittico del XX secolo (2002-2008): una videoinstallazione a cinque canali coprodotta dal Mart, presentata al pubblico nel 2008 e riallestita per l’occasione negli ampi spazi del secondo piano. Anche in questo caso i materiali d’archivio e il recupero di documenti sono alla base di una complessa riscrittura della storia, in una narrazione che ne denuncia contraddizioni e storture.

Scomposti, fotografati, proiettati, i vecchi fotogrammi divengono archivi vivi; i dettagli mai illuminati costruiscono nuovi tasselli per la memoria collettiva; le immagini rimontate generano nuove testimonianze. La mostra, a cura di Denis Isaia, sarà visitabile fino al 23 agosto 2020.