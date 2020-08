Rewind, il podcast della Fondazione Antonio Ratti

Il periodo di chiusura temporanea è stato per la Fondazione Antonio Ratti l’occasione per rendere attivo il proprio archivio.

Nel corso dei suoi trentacinque anni di attività, la FAR ha promosso numerosi incontri, conferenze, workshop, seminari e pubblicazioni, invitando alla riflessione esperti di ambiti diversi, dall’arte contemporanea alla storia del tessuto, dall’antropologia alla letteratura fino alla cultura d’impresa. Il progetto Rewind ha come scopo la diffusione e la condivisione di questa straordinaria risorsa. Il materiale selezionato, presentato con cadenza bisettimanale, spazia fra periodi e discipline diverse, offrendo una nuova prospettiva su tematiche e idee ancora attuali.

Guardare indietro, ri-ascoltare, re-imparare diventano così strategie per andare avanti e l’archivio si attiva come strumento fondamentale per immaginarsi nel futuro. REWIND 001

Alanna Heiss, PS1 e oltre

17.12.2010, Archivio Fondazione Antonio Ratti

Marina Warner, Affinità elettive: lo sciamano, l’ospite e il linguaggio delle cose

05.07.2007, Archivio Fondazione Antonio Ratti

Lea Vergine, L’arte come specchio di paure e desideri

03.04.2009, Archivio Fondazione Antonio Ratti

