Flash Art in collaborazione con Lo Schermo dell’Arte per la sua XIII edizione

La XIII edizione de Lo Schermo dell’Arte — festival di cinema e arte contemporanea si svolgerà dal 10 al 14 novembre in streaming on demand dall’Italia su PiùCompagnia in collaborazione con MYmovies.

Come unico media partner Flash Art renderà accessibile su flash—art.com una sezione che includerà letture selezionate di approfondimento sugli artisti inclusi nel festival, e contenuti inediti.

Programmazione del festival

10 – 14 novembre 2020

Streaming disponibile fino al 22 novembre 2020

Cinema La Compagnia, Manifattura Tabacchi, Gucci Garden

Martedì 10 Novembre

dalle ore 15.00

Spit Earth: Who Is Jordan Wolfson?

di James Crump, Stati Uniti, 2020, 55’

vo: inglese; st: italiano

Prima italiana

Jordan Wolfson è un artista controverso le cui opere, inquietanti e provocatorie, sono famose per suscitare reazioni estreme sia da parte di coloro che lo criticano che dei suoi sostenitori. Grazie all’uso di differenti tecnologie quali la realtà virtuale e l’animazione e di modelli robotici, le opere di Wolfson riescono a sollevare una serie di questioni che riguardano la nostra società contemporanea: omofobia, misoginia, razzismo, nazionalismo, antisemitismo e violenza.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Szeemann and Lenin Crossing the Alps

di Rudolf Herz, Germania, 2019, 18’46’’

vo: tedesco; st: inglese, italiano

Prima italiana

L’artista Rudolf Herz, invitato da Harald Szeemann nel 2003 a partecipare ad una sua mostra, decide di coinvolgere il curatore svizzero nel suo progetto Lenin on Tour, proponendogli un viaggio a bordo di un tir che trasporta un gigantesco mezzo busto di Lenin. Il film è una lunga intervista e ci offre, a anni di distanza dalla morte di Szeemann avvenuta nel 2005, un ritratto intenso del poliedrico e coltissimo curatore.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Recoding Art

di Bruno Moreschi & Gabriel Pereira, Brasile, 2019, 15’

vo: inglese; st: italiano

Prima italiana

L’artista brasiliano Bruno Moreschi e il ricercatore in media digitali Gabriel Pereira hanno chiesto a sette sistemi di intelligenza artificiale, solitamente utilizzati per il riconoscimento di immagini commerciali, di reinterpretare le opere della collezione del Van Abbemuseum di Eindhoven. Tra i risultati ottenuti gli autori hanno poi cercato glitch, errori e letture inaspettate da parte delle IA per capire se queste possano essere un nuovo modo di vedere l’arte.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Sandlines

di Francis Alÿs, Iraq, 2020, 61’

vo: arabo, inglese; st: arabo, inglese, italiano

Prima italiana

L’artista ha lavorato in un remoto villaggio nella provincia di Nineveh, in Iraq, insieme ad un gruppo di bambini che, come in un gioco di ruolo, interpretano personaggi che hanno segnato un secolo di storia del proprio paese. Nonostante gli avvenimenti drammatici che hanno devastato la loro terra, essi sembrano conservare spensieratezza e innocenza mentre giocano tra le dune del deserto.

Film disponibile in streaming fino al 14 novembre 2020

#JR

di Serge July, Daniel Ablin, Francia, 2018, 52’

vo: francese, inglese; st: inglese, italiano

Prima italiana

Il noto artista francese JR prende voce attraverso questo documentario che ripercorre la sua carriera artistica: da New York a Shangai, dalla Palestina alla frontiera tra Stati Uniti e Messico, dove JR è intervenuto con le sue gigantesche fotografie coinvolgendo artisti e abitanti nella convinzione che l’arte può aiutare a cambiare il mondo.

Film disponibile in streaming fino al 14 novembre 2020

Mercoledì 11 Novembre

dalle ore 15.00

The Sculpture

di Musquiqui Chihying, Taiwan, 2020, 28’

vo: mandarino; st: inglese, italiano

Prima italiana

In questo film l’artista taiwanese Musquiqui Chihying indaga le relazioni geopolitiche tra Asia, Africa ed Europa. In un susseguirsi di immagini in bianco e nero, il film racconta la figura di Xie Yanshen, collezionista e filantropo cinese, nonché direttore del Museo internazionale privato di arte africana a Lomé, Togo, che recentemente ha donato parte della sua collezione di più di 5000 artefatti africani al Museo nazionale della Cina di Pechino.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Na Sima Ya Mask Ya Pembe

di Matondo Matondo, Belgio, 2020, 9’8”

vo: lingala; st: italiano, inglese, francese, olandese

Che cosa succederebbe se le maschere e le sculture del Congo imprigionate dietro le teche di vetro potessero parlare? Che cosa direbbero? In questo essay-film il Discours sur le colonialisme che il poeta e politico Aimé Césaire scrisse nel 1950 viene tradotto per la prima volta in lingala, la lingua franca parlata nella Repubblica del Congo.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Hans Hartung, la fureur de peindre

di Romain Goupil, Francia, 2019, 52’

vo: francese; st: italiano

Prima italiana

Il documentario è dedicato ad Hans Hartung, uno dei principali esponenti del movimento informale europeo, narrato seguendo i testi della sua autobiografia, riunisce interviste e riprese filmate all’interno della casa-studio nelle colline di Antibes, dove ha vissuto con la moglie, la pittrice Anna-Eva Bergman, e che oggi ospita la fondazione dedicata alla loro opera.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

History of a Tree

di Flatform, Italia, 2020, 24’

vo: arbaresh, romanès, griku, greco bizantino, albanese, yiddish, turco, spagnolo, francese e salentino; st: italiano, inglese

Prima italiana

History of a Tree è la storia di una quercia nata circa 900 anni fa che si trova nel comune di Tricase, in provincia di Lecce. Questo territorio è stato attraversato da numerosi flussi migratori e l’albero, come un testimone silenzioso, ha nei secoli offerto riparo a viaggiatori e pellegrini raccogliendo idealmente le loro storie.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Becoming Alluvium

di Thao Nguyen Phan, Spagna, Vietnam, 2019, 16’40’’

vo: francese; st: inglese, italiano

Prima italiana

Il fiume Mekong, che attraversa sei nazioni e rifornisce di acqua numerosissimi allevamenti di pesci e risaie in Asia, è il soggetto principale di questo cortometraggio. L’artista osserva i cambiamenti del fiume per ripercorrere il passato del Vietnam e allo stesso tempo interrogarsi sull’incerto futuro del Mekong, alterato nei suoi cicli dal cambiamento climatico e dai numerosi interventi dell’uomo. Il film è prodotto dalla Han Nefkens Foundation.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Keith Haring: Street Art Boy

di Ben Anthony, Regno Unito, 2020, 53′

vo: inglese; st: italiano

Prima italiana

In occasione del trentesimo anniversario della morte di Keith Haring il documentario mostra alcuni filmati inediti provenienti dagli archivi della Haring Foundation, accompagnati da interviste a familiari e amici artisti e curatori. Il film è un’immersione nella scena underground della New York degli anni Ottanta nella quale il mondo del rap e dei graffiti si fonde con l’estetica new wave e dove Haring si fa promotore di un’arte accessibile a tutti, composta da un vocabolario figurativo che è diventato ed è tutt’oggi un’icona globale.

Il documentario sarà trasmesso nel programma Art Night su Rai 5.

Film disponibile in streaming fino al 14 novembre 2020

Giovedì 12 Novembre

dalle ore 15.00

Haunting

di John Menick, Stati Uniti, 2020, 32’

vo: inglese, giapponese, italiano; st: inglese, italiano

Prima italiana

Haunting è un lavoro di found footage che ricostruisce la narrativa tipica di un film dell’orrore montando su due schermi affiancati spezzoni di cinquanta horror internazionali provenienti da oltre settant’anni di storia del cinema. Realizzato durante il lockdown, il film è una risposta al momento nel quale, durante la pandemia, lo spazio domestico si è trasformato per molti in un luogo inquietante.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

letter to a friend

di Emily Jacir, Palestina, 2019, 43’

vo: inglese; st: italiano

Prima italiana

L’artista Emily Jacir, vive in una delle zone più critiche di Betlemme, in Palestina, area in cui l’intervento edilizio e militare dello stato di Israele ha sconvolto completamente la geografia e la vita dei suoi abitanti. In questo film lancia un appello al gruppo di ricerca londinese Forensic Architecture, chiedendo loro di condurre un’indagine per ricostruire la storia della strada in cui si trova la casa che da oltre un secolo appartiene alla sua famiglia, prima che i soldati israeliani possano requisirla.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Kala azar

di Janis Rafa, Paesi Bassi, Grecia, 2020, 91’

vo: greco; st: inglese, italiano

Prima italiana

Primo lungometraggio dell’artista greca Janis Rafa, è incentrato sulla vita di una giovane coppia che lavora in un crematorio per animali recuperando le carcasse trovate lungo la strada. I loro sinceri gesti di affetto riescono ad accendere una luce in quella che altrimenti apparirebbe come un’esistenza buia che trascorre nella desolazione di un Paese che, nell’abbandono del paesaggio, reca evidenti i segni della devastante recente crisi economica e sociale.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Sono innamorato di Pippa Bacca

di Simone Manetti, Italia, 2019, 79’

vo: italiano; st: inglese

L’8 marzo 2008 l’artista Pippa Bacca parte da Milano con l’amica Silvia Moro, entrambe vestite da spose, per intraprendere il viaggio/performance Brides on Tour con destinazione Gerusalemme. La performance che prevedeva di spostarsi esclusivamente facendo autostop con l’obiettivo di portare un messaggio di pace nei territori che hanno visto guerre e conflitti, si interruppe tragicamente nelle vicinanze di Istanbul dove Pippa venne brutalmente uccisa. Attraverso interviste alla famiglia e il montaggio dei materiali filmati dalle due artiste, il film ricostruisce la vicenda conducendoci nel profondo della sua pratica artistica.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Venerdì 13 Novembre

dalle ore 15.00

De Oylem iz a Goylem

di Omer Fast, Austria, Germania, 2019, 24’

vo: Yiddish, Tedesco; st: inglese, italiano

Prima italiana

In una località di montagna, una sciatrice solitaria incontra il fantasma di un ebreo ortodosso che le appare seduto accanto nella seggiovia e le racconta un’antica fiaba ebraica. Il film è una rappresentazione della relazione tra l’umano e il sovrannaturale nel quale lo spettatore si trova a riflettere sulla propria sfera di credenze e a chiedersi se, come recita il titolo, il mondo sia un Golem.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Mascarilla 19 – Codes of Domestic Violence, I PARTE

Quattro film del primo progetto della Fondazione In Between Art Film, che riunisce 8 corti d’artista sul tema della violenza domestica e sul suo acuirsi nel contesto attuale della pandemia e delle conseguenti misure di contenimento sociale.

Flowers blooming in our throats

di Eva Giolo, Belgio, 2020, 8’42″

vo: sonoro

L’artista riprende un gruppo di donne con cui condivide legami di amicizia, mentre nelle loro case eseguono piccole azioni seguendo le sue indicazioni. L’inserimento meccanico di un filtro rosso nell’obiettivo diventa una simulazione di un atto violento, che immediatamente cambia la nostra percezione della memoria di uno stesso gesto già visto in precedenza.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Espacios Seguros

di Iván Argote, Francia, 2020, 19’ 55’’

vo: spagnolo; st: italiano

L’artista riprende nel suo quartiere parigino le scritte del collettivo di attiviste Collage Feminicides, che denunciano la diffusione della violenza di genere e dei femminicidi in Francia. Alle immagini si sovrappone la voce di Diana Rodriguez Franco, funzionaria della città di Bogotà che racconta come ha sviluppato il programma Espacios seguros in risposta al crescente numero di casi di violenza domestica durante la pandemia di COVID-19.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Lacerate

di Janis Rafa, Grecia, 2020, 16’ 20’’

vo: sonoro

Lacerate è costruito come una serie di mise-en-scène in cui l’ambiente domestico è dominato da un branco di cani che si muovono nervosamente aggredendo mobili e oggetti. Storicamente simboli di fedeltà verso il padrone, nel film i cani si ribellano diventando guardiani della donna, per sostenerla e proteggerla nel processo di liberazione dal suo persecutore.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Vedo rosso

di Adrian Paci, Italia, 2020, 11’ 38’’

vo: italiano; st: inglese

Nello schermo saturo di un rosso palpitante che, solo per alcuni istanti, è interrotto dalla comparsa di un occhio, la voce fuori campo dell’autrice teatrale e attrice Daria Deflorian fornisce la struttura narrativa del video. Il potere del racconto trasforma l’assenza di immagini in uno spazio drammaturgico e di ascolto cui lo spettatore non può sottrarsi.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

BUSTROFEDICO

di Anna Franceschini, Italia, 2019, 14’47’’

vo: inglese; st: italiano

Realizzato come evento speciale per la chiusura del Padiglione Italia della 58esima Biennale di Venezia del 2019, nel film la macchina da presa attraversa, in maniera circolare e frenetica gli spazi della mostra, parzialmente riadattati per le riprese, così come sono state liberamente interpretate le sculture e le installazioni dei tre artisti Enrico David, Chiara Fumai e Liliana Moro.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Three Works for Piano

di Dani Gal, Germania, 2020, 34’

vo: inglese; st: italiano

Prima italiana

Il film rimette in scena tre celebri episodi della storia della musica d’avanguardia, alternandoli con le parole di un soldato israeliano sulla violenza messa in atto nei confronti dei manifestanti palestinesi per creare una riflessione sulla relazione tra testimonianza, silenzio, e ascolto.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Made you Look. A True Story About Fake Art

di Barry Avrich, Canada, 2020, 96’

vo: inglese; st: italiano

Prima italiana

Documentario su un giallo internazionale dell’arte, questo film è la storia di uno dei più grandi casi di truffa di opere d’arte contemporanea che ha visto coinvolta la prestigiosa Knoedler Gallery di New York, una coppia di sconosciuti collezionisti e importanti musei del mondo.

Film disponibile in streaming fino al 14 novembre 2020

Sabato 14 Novembre

dalle ore 15.00

Phonemenology

di Riccardo Benassi, Italia, Germania, Francia, 2018, 94’

vo: inglese; st: italiano

Prima italiana

In questo essay film, oggetti, animazioni in 3D e numerose parti testuali compaiono sullo schermo a più livelli in un continuo cambio di ambientazione. Benassi analizza l’impatto della tecnologia nel rapporto quotidiano con lo spazio, riflettendo soprattutto su come i dispositivi hanno modificato radicalmente le strutture per vivere e organizzare il reale, dall’architettura alla politica, dalla produzione culturale al consumo.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Mascarilla 19 – Codes of Domestic Violence, II PARTE

Quattro film del progetto della Fondazione In Between Art Film, che riunisce 8 corti d’artista sul tema della violenza domestica e sul suo acuirsi nel contesto attuale della pandemia e delle conseguenti misure di contenimento sociale.

Daily Routine

di MASBEDO, Italia, 2020, 11’

vo: inglese; st:italiano

Daily Routine è ambientato in una casa spoglia fatta di vetro e cemento con pochi arredamenti minimalisti, la protagonista che la abita ripete ordinari gesti di routine. Diventa però presto evidente come questa architettura sia, in realtà, uno strumento di controllo: tutto è visibile dall’esterno e uno sguardo lontano sembra registrare ogni movimento che avvenga all’interno di questa struttura del dominio.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Muse

di Elena Mazzi, Italia, 2020, 13’30”

vo: inglese; st:italiano

L’artista accompagna per mano lo spettatore nell’incubo della violenza di genere attraverso la bellezza straniante delle statue greco-romane conservate nell’Antiquarium della Domus Grimani a Venezia, una voce narrante racconta di un passato mitologico messo in relazione con la contemporaneità.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Sunsets, everyday

di Basir Mahmood, Pakistan, 2020, 14’ 55’’

vo: sonoro

Per Sunsets, everyday Mahmood ha commissionato a un team di produzione cinematografica in Lahore di ricreare e filmare in sua assenza una scena ripetuta di violenza domestica, seguendo le sue istruzioni e alcune immagini di riferimento. La messa in scena della violenza è ciò che genera le immagini sullo schermo, ma l’atto in sé è quasi del tutto negato allo spettatore.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Domestication

di Silvia Giambrone, Italia, 2020, 15’

vo: sonoro

In un interno domestico due attori, un uomo e una donna, si muovono in maniera evocativa e poetica. I due protagonisti, sono sempre ripresi da soli in quell’ambiente comune, come se fossero uno la proiezione o il ricordo dell’altro, e gli oggetti che entrambi utilizzano diventano i segni tangibili della loro effettiva presenza.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020

Aalto

di Virpi Suutari, Finlandia, 2020, 103’

vo: inglese, finlandese, francese, tedesco, russo, italiano, svedese; st: italiano, inglese

Prima italiana

Il film racconta, con materiali d’archivio inediti, la vita e l’attività di uno dei grandi protagonisti dell’architettura e del design, Alvar Aalto, e della sua prima moglie Aino, una coppia che con le loro iconiche creazioni ha definito il segno design scandinavo. La narrazione segue uno scambio epistolare dei due architetti finlandesi alternato con immagini di alcune creazioni firmate da Aalto accomunate dall’importanza della luce e da una stretta relazione con la natura: un’architettura a misura d’uomo.

Film disponibile in streaming fino al 22 novembre 2020