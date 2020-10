Omaggio a Jannis Kounellis. Bruno Corà in conversazione con Riccardo Venturi presso il MAXXI

Incontri sulla Collezione MAXXI tra testimonianze dirette degli artisti e omaggi ai grandi maestri della contemporaneità.

Un programma di incontri pensati per approfondire le tematiche e i processi ideativi che si celano dietro la selezione di opere nella mostra senzamargine. Passaggi nell’arte italiana a cavallo del millennio.

Grazie alle testimonianze dirette e alla partecipazione di critici, curatori e studiosi, gli appuntamenti sono occasione per dialogare e riflettere sull’evoluzione del linguaggio artistico degli ultimi quarant’anni.

Nel primo incontro il critico d’arte e testimone del momento storico degli Incontri Internazionali d’Arte Bruno Corà dialoga con lo storico dell’arte Riccardo Venturi per raccontare il lavoro e la poetica del grande artista Jannis Kounellis a pochi anni dalla sua scomparsa. In particolare, la conversazione verte sulla grande opera Senza Titolo del 2014 allestita all’interno della mostra senzamargine.

Il lavoro, tra gli ultimi realizzati dall’artista, si pone come un’estrema, pessimistica meditazione sullo scontro dialettico tra forze storiche e destino individuale, tra violenza e riscatto collettivo. All’analisi dell’opera si affianca, grazie alla testimonianza diretta di Bruno Corà, un racconto della Roma della fine degli anni Sessanta e dell’Arte Povera di cui in quel momento storico Kounellis era tra i maggiori esponenti.