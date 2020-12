“A New European Bauhaus”, un ciclo di conferenze digitali organizzato da Triennale

Un ciclo di conferenze digitali, nato a partire da un progetto della Commissione Europea, in cui curatori, designer, studiosi e direttori di musei dei paesi europei rifletteranno sui temi del design, dell’architettura, della demografia, delle nuove tecnologie e delle energie rinnovabili per condividere spunti e proposte in un momento molto delicato della storia europea e mondiale.

L’incontro, introdotto da Johan Verboom, console generale dei Paesi Bassi a Milano, e moderato da Marco Sammicheli, Triennale Milano, coinvolgerà Madeleine van Lennep, managing director BNO – Associations of Dutch Designers, Timo de Rijk, director of Design Museum Den Bosch di Amsterdam, Marina Otero Verzier, director of research del Het Neiuwe Instituut di Rotterdam. Jeroen van den Eijnde, professore di Tactical Design alla ArtEz University of Art nelle sedi di Arnhem, Enschede e Zwolle.