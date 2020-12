OGR Art Corner, interviste e commissioni online organizzate da OGR – Officine Grandi Riparazioni

Nell’ambito del palinsesto digitale OGR Open Session, la sezione OGR Art Corner – dedicata agli approfondimenti sulle arti – presenta due tipi di meet, incontri con artisti, opere, mostre.

MEET THE ARTIST | CONOSCIAMO GLI ARTISTI – video interviste inedite ad alcuni protagonisti del mondo dell’arte e della musica che hanno collaborato con OGR, come Trevor Paglen, Davide “Boosta” Dileo, Hannah Black, Colette Sadler.

MEET THE ARTWORK | NUOVE PRODUZIONI ARTISTICHE, vera e propria novità della sezione digitale, vede nuove commissioni di opere pensate appositamente per il contesto online. Il progetto nasce per sostenere la pratica artistica in un momento di congelamento delle attività espositive, promuovendo la collaborazione con istituzioni culturali locali e nazionali che lavorano con programmi di residenze, quali Cripta 747 di Torino, il MAMbo – Nuovo Forno del Pane di Bologna, lo Schermo dell’Arte di Firenze, la Centrale FIES di Dro (TN), La Quadriennale e il Mattatoio – Progetto PrendersiCura di Roma, da sempre impegnate per creare opportunità espositive attorno ai progetti degli artisti con cui collaborano. La prima opera, realizzata dall’artista Beatrice Marchi, sarà presentata a gennaio 2021.

Calendario pubblicazioni:

03.12.2020 – OGR Art Corner # 1 – Trevor Paglen

10.12.2020 – OGR Art Corner # 2 – Davide “Boosta” Dileo

17.12.2020 – OGR Art Corner # 3 – Colette Sadler

23.12.2020 – OGR Art Corner # 4 – Hannah Black

07.01.2021 – OGR Art Corner # 5 – Nuove Produzioni Artistiche – Beatrice Marchi

14.01.2021 – OGR Art Corner # 6 – Nuove Produzioni Artistiche – Eleonora Luccarini