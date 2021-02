“EDITIONS (Pistoletto + NM3)” Tempesta Gallery / Milano

La mostra “EDITIONS (Pistoletto + NM3)” mette in scena un dialogo tra due produzioni artistiche tra loro diverse per epoca e disciplina, ma accomunate da una rigida estetica di forme e materiali.

Una selezione di specchi serigrafati, prodotti in edizione a cavallo tra gli anni 60 e 70 da Michelangelo Pistoletto, comunicheranno tra i riflessi degli oggetti in acciaio, anch’essi prodotti in edizione, dei designer milanesi di NM3, studio di progettazione fondato da Delfino Sisto Legnani, Nicolò Ornaghi e Francesco Zorzi. L’estetica della mostra muove dall’ambiguità delle forme e delle funzioni, lo specchio come oggetto domestico e al contempo ambivalente, con tutti i precedenti artistici e letterari che hanno fatto della superficie riflettente un oggetto di interesse. E ancora le forme, che rimandano a funzioni canoniche che associamo all’ambiente domestico – una libreria o un tavolo da caffè – e allo stesso tempo hanno un valore scultoreo nel solco della scultura minimalista del secondo novecento.