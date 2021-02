Mass Files, l’installazione audio visuale ospitata dall’Istituto Svizzero di Milano

Il 25 e il 26 febbraio 2021 l’Istituto Svizzero di Milano ospita Mass Files, un’installazione audio visuale e il lancio di un vinile dell’artista Veronika Spierenburg in collaborazione con i designer Carla Peer e Karlis Krecers (AKA Shadow Brand®).

Mass Files è una disamina critica del suono delle città. A partire da marzo 2020, i coprifuochi sono stati imposti in diverse città in tutto il mondo. Uno degli effetti più tangibili che il virus ha prodotto sulla vita degli esseri umani – e non umani – è stato il mutamento dell’ambiente sonoro che ci circonda. La mobilità e l’industria si sono arrestati improvvisamente, in concomitanza con un’impennata globale della produttività. Una calma inusuale e a tratti pesante ha preso il controllo della vita delle persone in tutto il pianeta, spesso accompagnati non solo da improvvisi cambiamenti di intenti, ma anche da sensazioni di rinegoziazione e di mancanza di senso. In ogni caso, nella scia della pandemia ci ha unito un senso di solidarietà. Dopo aver visto un film dedicato a una spiaggia deserta a Rio de Janeiro nell’aprile 2020, l’artista e i due designer hanno creato un progetto dedicato al suono durante il periodo di lockdown. Esplorando tanto la presenza quanto l’assenza di suono, Mass Files è un lavoro in continua evoluzione che raccoglie la registrazione digitale di questa discrepanza ed esperienza auditiva.

Durante l’evento live all’Istituto Svizzero, le registrazioni audio e le fotografie – di città come Milano, Rio de Janeiro, Tblisi o Tehran – danno origine a un’installazione immersiva per i visitatori. Gli orari di apertura – dalle H18:00 alle H20:00 – corrispondono esattamente al momento in cui sono state registrate le tracce nelle città in tutto il mondo.

La scatola di vinili presentata è il risultato della collaborazione tra Veronika Spierenburg e Carla Peer e Karlis Krecers (AKA Shadow Brand®). La box include una selezione di registrazioni e immagini così come un testo della storica e teorica Magaly Tornay. Potrà essere acquistata all’evento ed è disponibile in pre-ordine qui.