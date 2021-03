Valentino in collaborazione con Elsa Majimbo – The Alphabet for Kids and Adults

Valentino lancia una collaborazione editoriale con la comica Elsa Majimbo, nota per la sua ironia e originalità.

ElsaxValentino è una collaborazione unica in cui la maison sostiene la pubblicazione di un libro per bambini e adulti. Scritto da Elsa Majimbo e Mo Kheir, The Alphabet for Kids and Adults esprime una prospettiva profonda e ironica del mondo. Ogni lettera è accompagnata da due frasi diverse, una per i bambini e l’altra per gli adulti.

Il libro presenta una grafica vivace e definizioni scritte da Elsa. The Alphabet for Kids and Adults è un testamento della sua comicità e della sua comprensione di ciò che diverte le persone. Durante tutto l’anno 2020 Elsa ha usato la sua creatività e la sua energia dinamica per creare un mondo immaginario, sintetizzato in brevi clip che ha condiviso con il suo pubblico. Con questo libro, Elsa offre un altro sguardo rinfrescante sul mondo che ci circonda. Questa pubblicazione rafforza il rapporto della Maison con l’arte e la cultura, generando una più ampia consapevolezza del marchio per un pubblico internazionale.

Il libro non sarà in vendita, ma verrà prodotto in quantità limitate e reso disponibile per gli amici della Maison Valentino e di Elsa Majimbo.