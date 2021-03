Museo MAXXI di Roma in collaborazione con il brand musicale Recall

Moments è il nome dell’iniziativa lanciata da Recall in collaborazione con il MAXXI di Roma. In questo momento senza precedenti, vari settori culturali sono stati indeboliti, specialmente quello dell’arte e della musica. Il progetto Moments è un nuovo concetto di evento digitale, creato per registrare performance site-specific legate alla scena musicale da una gamma di artisti emergenti.

Utilizzando gli spazi esterni dei musei, attualmente inattivi, Recall ha voluto dedicarsi a collaborare con il settore dell’arte per rafforzare e valorizzare il patrimonio culturale italiano. Moments consiste nello streaming digitale di performance musicali in contesti di carattere esclusivo. L’intento del progetto è quello di creare contenuti musicali in cornici speciali, con la finalità di promuovere la ricchezza culturale e artistica del territorio, ad un pubblico più vasto attraverso il talento di giovani artisti.

Sino ad ora, Recall ha lanciato varie edizioni di moments, collaborando con il MAXXI Aquila e Palazzo Pucci Firenze. In questi episodi si sono esibiti vari artisti italiani emergenti, i quali fanno parte di case discografiche importanti del panorama elettronico come AnjunaDeep, Afterlife e Innervisions. La prossima edizione sarà Moments w/Aldebaran, visibile in streaming dal 28 marzo alle 19.00 sui canali sociali del MAXXI Roma e di Recall.