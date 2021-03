Fondazione ICA Milano presenta The Polis Project: un calendario di appuntamenti digitali

Fondazione ICA Milano ospita sul proprio sito web The Polis Project, organizzazione ibrida che opera nei territori della ricerca e del giornalismo per approfondire alcuni dei temi e delle problematiche più urgenti del nostro presente, amplificando le prospettive di chi vive in prima persona i conflitti e le crisi.

Attraverso la pubblicazione settimanale sul sito www.icamilano.it e sui canali social Instagram e Facebook di brevi e incisivi post, il progetto ambisce a sollecitare la riflessione collettiva sulle politiche della rappresentazione.

Durante il primo mese, i contenuti selezionati pongono l’accento sul tema della pandemia attuale e su alcune delle conseguenze politiche dell’emergenza per le minoranze e i gruppi meno privilegiati, focalizzandosi in particolare sul contesto italiano e su quello indiano.

Nel palinsesto del secondo mese, i contenuti saranno incentrati sulla rappresentazione dell’altro, inteso come corpo reificato ed esotico o come oppositore politico.

Favorendo la circolazione dei contenuti e degli articoli di The Polis Project sulla propria piattaforma digitale, la Fondazione ICA Milano conferma il proprio profondo l’interesse per il ruolo fondamentale che arte e cultura ricoprono nella formazione e nella conoscenza della vita quotidiana. Ponendosi l’obiettivo di invitare alla riconsiderazione della nostra consapevolezza rispetto alla nostra esistenza, il progetto mette in questione le prospettive eurocentriche che difficilmente prendono in considerazione vite e accadimenti che si svolgono al di fuori dei propri confini geopolitici.

The Polis Project è composto da: Suchitra Vijayan, scrittrice, fotografa, avvocato, saggista politica e docente, Asim Rafiqui, fotogiornalista indipendente e Francesca Recchia, scrittrice e ricercatrice indipendente.